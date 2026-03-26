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國民黨副主席蕭旭岑被馬英九基金會「辭退」引發議論，外界多從政治或宮鬥角度切入，但我想從「政治幕僚」的角度去看這件事。政治幕僚的天職，從來不是發聲，而是防火；不是表現自己，而是成就老闆。這一條看似簡單的原則，卻在近期圍繞馬英九與蕭旭岑之間的爭議中，被徹底顛覆。當風波初起，外界關注的不只是事件本身，而是幕僚如何應對。對照同樣身處事件核心的王光慈選擇低調不語，蕭旭岑卻幾乎「步步回應」，甚至在說明過程中，拋出「馬英九記憶力問題」的說法。這一舉動，不僅沒有止血，反而讓事件持續擴大，甚至讓原本屬於內部的爭議，升高為對前總統個人健康狀態的質疑。更值得注意的是，蕭旭岑近期對外發言的尺度，已經不只是「失言」，而是呈現出一種難以控管的風險。包括他公開以輕蔑語氣評論谷立言，將美國在台協會處長貶稱為「小小的科長等級」，甚至認為「修理一下」只是小事一樁。這樣的說法，不僅涉及對外國外交官的基本尊重，更直接衝擊台美關係的敏感神經。結果也很清楚：馬辦隨即切割，發出聲明強調，蕭旭岑的相關言行，並不代表馬英九本人。這種「第一時間止血」的處置，本身就說明一件事，當幕僚的發言已經變成風險來源，而不是風險防火牆，組織只能選擇斷尾求生。問題的關鍵在於：幕僚的界線，在哪裡？回顧台灣歷任卸任元首，包括李登輝、陳水扁，乃至蔡英文，其辦公室運作再有爭議，也極少見到幕僚公開指涉前任元首的個人狀態或決策能力。原因很簡單：這不只是對個人的忠誠問題，更是對制度與政治文化的基本尊重。然而，蕭旭岑的處理方式，卻讓人不得不質疑，他究竟是在「保護馬英九」，還是在「保護自己」。不可否認，蕭旭岑身兼中國國民黨副主席，政治身分與未來發展，讓他在風波中有自清的壓力。但問題在於，自清是否可以建立在揭露前老闆可能的「弱點」之上？當「為自己辯護」與「保護老闆」出現衝突時，一名合格的幕僚，理應選擇後者。更令人疑惑的是，對於馬辦所提出的具體質疑，包括財務與運作問題，蕭旭岑並未逐一回應，反而轉向「記憶問題」的論述。這樣的回應策略，不僅無助於釐清事實，反而讓外界產生更多聯想：是否刻意轉移焦點？是否另有難言之隱？說到底，這本應只是「財團法人基金會」的內部治理問題。只是因為董事長是馬英九，才被放大檢視。而這樣的放大，本來是可以被控制的，如果幕僚選擇的是「降溫」，而不是「加溫」。再回到馬英九基金會成立的初衷。當年馬英九明確表示，這是一個「為台灣找出正確方向」的平台，期望匯聚各界智慧，提供青年願景。然而，近年外界觀感卻逐漸收斂為兩岸青年交流與營隊活動，甚至被質疑偏離初衷。蕭旭岑擔任執行長後，頻繁赴陸、帶團交流，究竟在政策層面累積了什麼成果？對話內容為何？是否充分回報與授權？這些問題，本就存在，只是未被正視。如今風波爆發，反而讓這些長期累積的疑問，一次浮上檯面。更深一層來看，此事也意外牽動國民黨內部的權力與路線問題。鄭麗文與馬英九之間長期存在的微妙競合關係，也因事件而被重新放大。蕭旭岑的處理方式，等於把個人、基金會與政黨三者的矛盾，同時攤在陽光下，這對任何一方而言，都不是加分。政治有時候不怕犯錯，怕的是「錯誤的處理方式」。蕭旭岑或許認為，積極回應是負責任的表現；但在政治實務中，「何時不說話」，往往比「說什麼」更重要。當一名幕僚選擇站到鎂光燈下，甚至以犧牲老闆形象為代價來換取自身清白時，他其實已經跨越了那條最不該跨越的線。畢竟，馬辦不是蕭辦。這不只是權責問題，而是政治倫理的底線。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com