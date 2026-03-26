涉及上百億開發利益的京華城案，由台北地院審理1年多，將於今日下午2點半宣判，柯文哲等11名被告各自涉及哪些案件、檢方起訴罪名及求刑、法定最高或最低刑度，透過表格帶您一次看。
11名被告中9人不認罪，以柯文哲為首，北檢認定他在全案的不法金額合計9371萬7885元，求處刑度加總共28年6個月，是全案最高的；其次是柯文哲高中同學李文宗，曾擔任北市府顧問、北捷董事長、柯文哲競辦財務長，現在仍是眾望基金會董事長，他涉犯的罪名幾乎與柯文哲相當，在檢方偵辦的輪廓中，除了圖利威京集團之外李文宗「無役不與」，總刑度17年4月甚至比沈慶京、應曉薇還高。
沈慶京遭求刑17年、應曉薇16年6月，與柯文哲、李文宗同為本案的「重罪組」；前柯文哲幕僚中，黃景茂因不認罪，檢察官求刑7年，彭振聲、邵琇珮都自白認罪，獲得檢方同意減刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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|被告
|涉及案件
|起訴罪名
|答辯立場
|檢方求刑
|法定刑度
|柯文哲
|
京華城容積率案涉貪1710萬
民眾黨政治獻金6834萬侵占案
眾望基金會827萬捐款付黨工薪資案
|
圖利、違背職務收賄
公益侵占
背信
|無罪
|
15年
11年
2年6月
|
5年以上，10年-無期徒刑
1年-7年
5年以下
|李文宗
|
京華城容積率案涉貪1710萬
民眾黨政治獻金6834萬侵占案
眾望基金會827萬捐款付黨工薪資案
|
違背職務收賄
公益侵占
背信
|無罪
|
10年
5年
2年4月
|
10年-無期徒刑
1年-7年
5年以下
|沈慶京
|
京華城容積率案圖利自己121億
京華城容積率案賄賂柯文哲1710萬、應曉薇5250萬、吳順民363萬
|
圖利
違背職務行賄
|無罪
|
12年
5年
|
5年以上
1年-7年
|應曉薇
|
京華城容積率案收賄5250萬
隱匿犯罪所得
|
違背職務收賄
洗錢
|無罪
|
13年
3年6月
|
10年-無期徒刑
6月-5年
|黃景茂
|京華城容積率案
|圖利
|無罪
|7年
|5年以上
|彭振聲
|京華城容積率案
|圖利
|認罪
|6年減為3年
|5年以上
|邵琇珮
|京華城容積率案
|圖利
|認罪
|5年減為1年3月
|5年以上
|吳順民
|京華城容積率案收賄363萬
|違背職務收賄
|無罪
|適當之刑
|10年-無期徒刑
|張志澄
|京華城容積率案行賄210萬
|違背職務行賄
|無罪
|適當之刑
|1年-7年
|李文娟
|
民眾黨政治獻金侵占4510萬
假發票掩護政治獻金捐款
|
公益侵占
商業會計法
|無罪
|適當之刑
|
1年-7年
5年以下
|端木正
|不實查核民眾黨政治獻金
|偽造文書
|無罪
|1年
|3年以下
沈慶京遭求刑17年、應曉薇16年6月，與柯文哲、李文宗同為本案的「重罪組」；前柯文哲幕僚中，黃景茂因不認罪，檢察官求刑7年，彭振聲、邵琇珮都自白認罪，獲得檢方同意減刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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