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被告 涉及案件 起訴罪名 答辯立場 檢方求刑 法定刑度 柯文哲 京華城容積率案涉貪1710萬 民眾黨政治獻金6834萬侵占案 眾望基金會827萬捐款付黨工薪資案 圖利、違背職務收賄 公益侵占 背信 無罪 15年 11年 2年6月 5年以上，10年-無期徒刑 1年-7年 5年以下 李文宗 京華城容積率案涉貪1710萬 民眾黨政治獻金6834萬侵占案 眾望基金會827萬捐款付黨工薪資案 違背職務收賄 公益侵占 背信 無罪 10年 5年 2年4月 10年-無期徒刑 1年-7年 5年以下 沈慶京 京華城容積率案圖利自己121億 京華城容積率案賄賂柯文哲1710萬、應曉薇5250萬、吳順民363萬 圖利 違背職務行賄 無罪 12年 5年 5年以上 1年-7年 應曉薇 京華城容積率案收賄5250萬 隱匿犯罪所得 違背職務收賄 洗錢 無罪 13年 3年6月 10年-無期徒刑 6月-5年 黃景茂 京華城容積率案 圖利 無罪 7年 5年以上 彭振聲 京華城容積率案 圖利 認罪 6年減為3年 5年以上 邵琇珮 京華城容積率案 圖利 認罪 5年減為1年3月 5年以上 吳順民 京華城容積率案收賄363萬 違背職務收賄 無罪 適當之刑 10年-無期徒刑 張志澄 京華城容積率案行賄210萬 違背職務行賄 無罪 適當之刑 1年-7年 李文娟 民眾黨政治獻金侵占4510萬 假發票掩護政治獻金捐款 公益侵占 商業會計法 無罪 適當之刑 1年-7年 5年以下 端木正 不實查核民眾黨政治獻金 偽造文書 無罪 1年 3年以下

涉及上百億開發利益的京華城案，由台北地院審理1年多，將於今日下午2點半宣判，柯文哲等11名被告各自涉及哪些案件、檢方起訴罪名及求刑、法定最高或最低刑度，透過表格帶您一次看。11名被告中9人不認罪，以柯文哲為首，北檢認定他在全案的不法金額合計，求處刑度加總共，是全案最高的；其次是柯文哲高中同學李文宗，曾擔任北市府顧問、北捷董事長、柯文哲競辦財務長，現在仍是眾望基金會董事長，他涉犯的罪名幾乎與柯文哲相當，在檢方偵辦的輪廓中，除了圖利威京集團之外李文宗「無役不與」，總刑度甚至比沈慶京、應曉薇還高。沈慶京遭求刑、應曉薇，與柯文哲、李文宗同為本案的「」；前柯文哲幕僚中，黃景茂因不認罪，檢察官求刑7年，彭振聲、邵琇珮都自白認罪，獲得檢方同意減刑。