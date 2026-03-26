涉及上百億開發利益的京華城案，由台北地院審理1年多，將於今日下午2點半宣判，柯文哲等11名被告各自涉及哪些案件、檢方起訴罪名及求刑、法定最高或最低刑度，透過表格帶您一次看。

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被告 涉及案件 起訴罪名 答辯立場 檢方求刑 法定刑度
柯文哲

京華城容積率案涉貪1710萬

民眾黨政治獻金6834萬侵占案

眾望基金會827萬捐款付黨工薪資案

圖利、違背職務收賄

公益侵占

背信

 無罪

15年

11年

2年6月

5年以上，10年-無期徒刑

1年-7年

5年以下
李文宗

京華城容積率案涉貪1710萬

民眾黨政治獻金6834萬侵占案

眾望基金會827萬捐款付黨工薪資案

違背職務收賄

公益侵占

背信

 無罪

10年

5年

2年4月

10年-無期徒刑

1年-7年

5年以下
沈慶京

京華城容積率案圖利自己121億

京華城容積率案賄賂柯文哲1710萬、應曉薇5250萬、吳順民363萬

圖利

違背職務行賄

 無罪

12年

5年

5年以上

1年-7年
應曉薇

京華城容積率案收賄5250萬

隱匿犯罪所得

違背職務收賄

洗錢

 無罪

13年

3年6月

10年-無期徒刑

6月-5年
黃景茂 京華城容積率案 圖利 無罪 7年 5年以上
彭振聲 京華城容積率案 圖利 認罪 6年減為3年 5年以上
邵琇珮 京華城容積率案 圖利 認罪 5年減為1年3月 5年以上
吳順民 京華城容積率案收賄363萬 違背職務收賄 無罪 適當之刑 10年-無期徒刑
張志澄 京華城容積率案行賄210萬 違背職務行賄 無罪 適當之刑 1年-7年
李文娟

民眾黨政治獻金侵占4510萬

假發票掩護政治獻金捐款

公益侵占

商業會計法

 無罪 適當之刑

1年-7年

5年以下
端木正 不實查核民眾黨政治獻金 偽造文書 無罪 1年 3年以下
11名被告中9人不認罪，以柯文哲為首，北檢認定他在全案的不法金額合計9371萬7885元，求處刑度加總共28年6個月，是全案最高的；其次是柯文哲高中同學李文宗，曾擔任北市府顧問、北捷董事長、柯文哲競辦財務長，現在仍是眾望基金會董事長，他涉犯的罪名幾乎與柯文哲相當，在檢方偵辦的輪廓中，除了圖利威京集團之外李文宗「無役不與」，總刑度17年4月甚至比沈慶京、應曉薇還高。

沈慶京遭求刑17年、應曉薇16年6月，與柯文哲、李文宗同為本案的「重罪組」；前柯文哲幕僚中，黃景茂因不認罪，檢察官求刑7年，彭振聲、邵琇珮都自白認罪，獲得檢方同意減刑。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 

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