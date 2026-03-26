迴轉壽司餐廳壽司郎，近期被消費者客訴「灌單」爭議，一名台南女性苦主在Threads上表示，結帳發現帳單金額多出近千元，直言「吃了這麼多次壽司郎第一次有點生氣」；釣出大批網友共鳴「自己也遇過」。對此，官方回應《NOWNEWS今日新聞》記者，表示：「對於本次結帳過程造成顧客疑慮與不佳體驗，我們深感抱歉。」並還原事件始末。
近日一名台南女性消費者，前往壽司郎用餐結帳時，發現帳單金額竟然比實際消費多出近千元，氣得直呼「吃了這麼多次壽司郎第一次有點生氣」。
她在社群平台Threads上透露，「店員還跟我們說電腦顯示就是這樣」，自己向店員反映帳單有多款餐點沒有點、也沒有吃，甚至「點了一碗拉麵做錯3次，店員說要招待我們結果結帳也算進去」，結帳金額高達3000多元、多出近千元，強烈建議：「請壽司郎的系統一定要好好改善，不然每個人都會被多收很多錢」。
文章一出，釣出大批網友共鳴，「我也有被多收過」、「壽司郎一直是這樣，每次去每次都會出差錯」、「沒有送到東西結果有算錢也很誇張」，有粉絲建議：「自己吃多少自己都會先算過」。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者向台灣壽司郎求證，官方回應表示：「經查當日於開店前進行系統測試作業，部分測試紀錄未即時完成清除，導致結帳時顯示內容與實際點餐情形出現差異。」
業者說明：「門市同仁於核對過程中即時發現並完成修正，未實際點用之品項均已現場扣除；另因餐點製作錯誤所產生之品項，門市亦已進行招待處理，並未向顧客收取相關費用。最終結帳金額係於雙方逐項確認無誤後完成，並未產生多收費用之情形。」
壽司郎表示：「對於本次結帳過程造成顧客疑慮與不佳體驗，我們深感抱歉。後續將持續優化門市作業流程與核對機制，強化作業一致性與資訊呈現，提供顧客更安心、順暢的用餐體驗。」
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她在社群平台Threads上透露，「店員還跟我們說電腦顯示就是這樣」，自己向店員反映帳單有多款餐點沒有點、也沒有吃，甚至「點了一碗拉麵做錯3次，店員說要招待我們結果結帳也算進去」，結帳金額高達3000多元、多出近千元，強烈建議：「請壽司郎的系統一定要好好改善，不然每個人都會被多收很多錢」。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者向台灣壽司郎求證，官方回應表示：「經查當日於開店前進行系統測試作業，部分測試紀錄未即時完成清除，導致結帳時顯示內容與實際點餐情形出現差異。」
業者說明：「門市同仁於核對過程中即時發現並完成修正，未實際點用之品項均已現場扣除；另因餐點製作錯誤所產生之品項，門市亦已進行招待處理，並未向顧客收取相關費用。最終結帳金額係於雙方逐項確認無誤後完成，並未產生多收費用之情形。」
壽司郎表示：「對於本次結帳過程造成顧客疑慮與不佳體驗，我們深感抱歉。後續將持續優化門市作業流程與核對機制，強化作業一致性與資訊呈現，提供顧客更安心、順暢的用餐體驗。」