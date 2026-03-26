成人娛樂與文化交流主題活動《ADULTOPIA 大人國》將於3月27日至3月29日在桃園會展中心登場，整體規劃橫跨頒獎典禮與大型展會兩大主軸，《ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS》頒獎典禮率先揭開序幕，接著在3月28日、29日連兩天展開《ADULTOPIA 大人國EXPO》，現場集結成人文化展覽、品牌展區、粉絲互動活動與多項沉浸式體驗，也確定38位日本AV女優會來台參加，包括多位話題人物、已引退傳奇人物：櫻樹露依&小林瞳，以及即將引退名單齊聚，內容相當多元。
展會話題人物與引退名單 38位日本女優來台
《ADULTOPIA 大人國》將有多達38位日本AV女優來台，包含戀渕桃奈、AIKA、五条戀、大槻響、吉根柚莉愛、辻井穗乃果、百永紗里奈、夏目響、有栖舞衣、乃木螢、稻森美優、沖宮那美、南條彩、由良加奈、柏木小夏、天宮花南、花狩舞、二葉惠麻、榮川乃亞、冬愛琴音、月島櫻、天使萌、未歩奈奈、安位薫、森彩美、夏目玲香、橘瑪麗、沙月惠奈、逢見梨花、美之嶋惠理、水川菫、高橋翔子、白峰美羽、紫堂留衣、栗山莉緒、唯井真尋、一宮瑠衣、鈴木真夕等人。
其中，最受矚目的包括AIKA、SOD國民偶像組合成員大槻響，以及已引退的高橋翔子、榮川乃亞、天使萌、未歩奈奈、水川菫等；即將引退的夏目響、南條彩、橘瑪麗也都將於活動現場登場，成為本次展會的重要話題之一。
值得一提的是，將於今年夏天正式引退的夏目響、橘瑪麗，以及去年剛宣布引退仍話題不斷的天使萌、未歩奈奈等，更將在《ADULTOPIA 大人國》展會當週舉辦畢業紀念活動。
加藤鷹同台評審 日本成人頒獎典禮首次登台
除了多位女優來台參與之外，《ADULTOPIA 大人國》另一項核心內容，是活動首日將舉辦「日本成人頒獎典禮」，這也是日本成人頒獎典禮首度在台舉辦，典禮本身與紅毯環節屆時也將於浪LIVE平台全程直播。
《ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS》亦公布主持與評審陣容。紅毯主持人為張立東、江江，典禮主持人則由張兆志與小百合擔任。評審名單方面，則邀請加藤鷹、田淵正浩、櫻樹露依、小林瞳與鈴木涼美參與。
加藤鷹為日本成人電影史上具代表性的傳奇男優；田淵正浩則以超過萬部作品的演出經驗，成為業界長年活躍的代表人物；櫻樹露依與小林瞳皆為90年代極具代表性的女優，分別在不同類型作品中建立高度辨識度；鈴木涼美則以曾為AV女優、後轉型作家與社會評論者的背景，成為成人產業跨至文學與公共討論場域的重要人物。這樣的組合，就連加藤鷹都說：「在日本也很難見到這麼多位產業傳奇同台。」
攜手西班牙藝術家Luis Quiles 拓展成人藝術展內容
《ADULTOPIA 大人國》不只設定為以女優出席與互動票種為主的展會，也將活動內容延伸至藝術、設計與創作領域，嘗試呈現成人產業不同面向。主辦方表示，本次活動將以成人娛樂產業為核心，透過多元展演與現場互動形式，展現成人產業的不同樣貌。
其中，這次也與西班牙成人藝術家Luis Quiles合作，從主視覺到現場的重量級成人藝術展，規劃繪畫、裝置藝術等成人藝術相關作品，希望透過不同創作形式，呈現情慾主題在當代藝術中的多元表現。
除了藝術合作之外，現場亦將集結成人影視、情趣用品、成人遊戲與收藏型商品等品牌，並預計邀請超過百位海內外創作者參與。從展覽構成來看，《ADULTOPIA 大人國》不只將內容放在單一類型的互動體驗，而是把成人產業、品牌展示、創作者參與與藝術合作並置，形成一個以成人文化為主題的實體展會架構。
謎片劇情實體化 推出5種主題互動
在《ADULTOPIA 大人國 Expo》的內容規劃中，女優互動並非以單一形式呈現，而是透過五大主題分區進行配置，讓不同互動內容在各自的情境中展開。現場共設有「緋紅の宮殿」、「白金の庭園」、「琥珀の楽園」、「桜色の湯殿」與「桃色の夢幻郷」五個分區，分別對應不同互動形式與參與女優組合。
「緋紅の宮殿」以紀念性與近距離互動為主，內容包含近距離合照、甜蜜自拍、畢業獻花儀式、棒棒糖餵食，以及親親唇印卡與女優簽名，由天使萌、未歩奈奈、橘瑪麗、夏目響等人參與。
「白金の庭園」則在基本互動之外加入角色設定元素，除了合照與自拍外，亦包含女王互動形式，並同樣提供棒棒糖餵食與唇印卡簽名，參與女優包括戀渕桃奈、大槻響、AIKA、五條戀、白峰美羽等。
「琥珀の楽園」以舒壓體驗為主軸，互動內容包含近距離合照、甜蜜自拍、舒壓馬殺雞、棒棒糖餵食，以及唇印卡與簽名，參與名單涵蓋水川菫、吉根柚莉愛、柏木小夏、乃木螢、花狩舞、沙月惠奈、辻井穗乃果等多位女優。
「桜色の湯殿」則以影像紀錄為特色，除了近距離合照與自拍外，提供「女友視角錄影」內容，並同樣包含棒棒糖餵食與唇印卡簽名，參與女優包括榮川乃亞、南條彩、唯井真尋、一宮瑠衣、栗山莉緒等人。
「桃色の夢幻郷」則以特定互動形式作為主軸，內容包含近距離合照、甜蜜自拍、高跟鞋踩踏、棒棒糖餵食，以及唇印卡與簽名，參與女優包括有栖舞衣、森彩美、月島櫻、沖宮那美、由良加奈、冬愛琴音、二葉惠麻、夏目玲香、美之嶋惠理、百永紗里奈、鈴木真夕等人。
結婚OK握手OK 5大沉浸式體驗主題區域
《ADULTOPIA 大人國》除了展覽與女優互動分區之外，也以「沉浸式體驗」作為另一個核心架構，將多種參與形式整合為一套完整的體驗系統。 其中「女神攝影會」提供一對一拍攝機會，包含粉絲手機合照、拍立得合照與簽名，讓參與者在限定時間內完成與指定女優的個別互動與影像紀錄，使每一次拍攝都成為具體可留存的經驗。「女神直面握手會」則以多位女優同場形式進行，參與者可於同一場次中與2位以上女優面對面互動，內容包含見面、握手、合照與簽名。
在儀式型體驗方面，「婚禮見證 戶政事務所」以結婚登記為主題，設計完整流程，包含簽署結婚證書、求婚獻花與紀念合照，將互動轉化為一段具體的儀式過程。「舞台搖滾區」則作為展會中的前排觀看區域，觀眾可近距離觀看舞台內容，並有機會登台與女優進行互動，使展覽延伸至即時表演與現場參與。
此外還有「夜幕酒吧」結合DJ與Dancer演出，現場提供無酒精調飲，並透過近距離演出形式構成另一種觀看與參與方式。同時亦設有「帝王饗宴」加購內容，由舞者進行更進一步的互動演出。
前AV女優、芥川賞得主鈴木涼美 舉辦紀念簽書會
本次《ADULTOPIA 大人國》也邀請鈴木涼美舉辦紀念簽書會，鈴木涼美曾入圍日本文學最高殿堂芥川賞，本次將親臨現場與觀眾交流。購買簽書資格者，可於現場領取第167屆芥川賞入圍作品《資優》乙冊，以及紀念簽書會特典書籤乙枚。
鈴木涼美1983年出生於東京都，身分橫跨作家、短篇作家與社會評論者。她曾於慶應義塾大學就讀期間受挖角後以AV女優身分出道，其後在東京大學碩士學程休業期滿後，進入日本經濟新聞社任職5年半。著作包含《「AV女優」社會學》、與上野千鶴子共筆的《始於極限：跨越社會習以為常的「邊界」，當代女性如何活出想要的人生》，以及《資優》、《GRACELESS》等作品，其中《資優》與《GRACELESS》分別為第167屆與第168屆芥川賞入圍作品。
📌《ADULTOPIA 大人國》活動資訊：
ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS
活動日期：03.27（五）
活動時間：10:00–18:00
活動地點：桃園會展中心
售票平台：ibon售票系統
ADULTOPIA 大人國 EXPO
活動日期：03.28（六）– 03.29（日）
活動時間：10:00–18:00
活動地點：桃園會展中心
售票平台：FunOne Tickets
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《ADULTOPIA 大人國》將有多達38位日本AV女優來台，包含戀渕桃奈、AIKA、五条戀、大槻響、吉根柚莉愛、辻井穗乃果、百永紗里奈、夏目響、有栖舞衣、乃木螢、稻森美優、沖宮那美、南條彩、由良加奈、柏木小夏、天宮花南、花狩舞、二葉惠麻、榮川乃亞、冬愛琴音、月島櫻、天使萌、未歩奈奈、安位薫、森彩美、夏目玲香、橘瑪麗、沙月惠奈、逢見梨花、美之嶋惠理、水川菫、高橋翔子、白峰美羽、紫堂留衣、栗山莉緒、唯井真尋、一宮瑠衣、鈴木真夕等人。
其中，最受矚目的包括AIKA、SOD國民偶像組合成員大槻響，以及已引退的高橋翔子、榮川乃亞、天使萌、未歩奈奈、水川菫等；即將引退的夏目響、南條彩、橘瑪麗也都將於活動現場登場，成為本次展會的重要話題之一。
值得一提的是，將於今年夏天正式引退的夏目響、橘瑪麗，以及去年剛宣布引退仍話題不斷的天使萌、未歩奈奈等，更將在《ADULTOPIA 大人國》展會當週舉辦畢業紀念活動。
加藤鷹同台評審 日本成人頒獎典禮首次登台
除了多位女優來台參與之外，《ADULTOPIA 大人國》另一項核心內容，是活動首日將舉辦「日本成人頒獎典禮」，這也是日本成人頒獎典禮首度在台舉辦，典禮本身與紅毯環節屆時也將於浪LIVE平台全程直播。
《ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS》亦公布主持與評審陣容。紅毯主持人為張立東、江江，典禮主持人則由張兆志與小百合擔任。評審名單方面，則邀請加藤鷹、田淵正浩、櫻樹露依、小林瞳與鈴木涼美參與。
加藤鷹為日本成人電影史上具代表性的傳奇男優；田淵正浩則以超過萬部作品的演出經驗，成為業界長年活躍的代表人物；櫻樹露依與小林瞳皆為90年代極具代表性的女優，分別在不同類型作品中建立高度辨識度；鈴木涼美則以曾為AV女優、後轉型作家與社會評論者的背景，成為成人產業跨至文學與公共討論場域的重要人物。這樣的組合，就連加藤鷹都說：「在日本也很難見到這麼多位產業傳奇同台。」
攜手西班牙藝術家Luis Quiles 拓展成人藝術展內容
《ADULTOPIA 大人國》不只設定為以女優出席與互動票種為主的展會，也將活動內容延伸至藝術、設計與創作領域，嘗試呈現成人產業不同面向。主辦方表示，本次活動將以成人娛樂產業為核心，透過多元展演與現場互動形式，展現成人產業的不同樣貌。
其中，這次也與西班牙成人藝術家Luis Quiles合作，從主視覺到現場的重量級成人藝術展，規劃繪畫、裝置藝術等成人藝術相關作品，希望透過不同創作形式，呈現情慾主題在當代藝術中的多元表現。
除了藝術合作之外，現場亦將集結成人影視、情趣用品、成人遊戲與收藏型商品等品牌，並預計邀請超過百位海內外創作者參與。從展覽構成來看，《ADULTOPIA 大人國》不只將內容放在單一類型的互動體驗，而是把成人產業、品牌展示、創作者參與與藝術合作並置，形成一個以成人文化為主題的實體展會架構。
謎片劇情實體化 推出5種主題互動
在《ADULTOPIA 大人國 Expo》的內容規劃中，女優互動並非以單一形式呈現，而是透過五大主題分區進行配置，讓不同互動內容在各自的情境中展開。現場共設有「緋紅の宮殿」、「白金の庭園」、「琥珀の楽園」、「桜色の湯殿」與「桃色の夢幻郷」五個分區，分別對應不同互動形式與參與女優組合。
「緋紅の宮殿」以紀念性與近距離互動為主，內容包含近距離合照、甜蜜自拍、畢業獻花儀式、棒棒糖餵食，以及親親唇印卡與女優簽名，由天使萌、未歩奈奈、橘瑪麗、夏目響等人參與。
「白金の庭園」則在基本互動之外加入角色設定元素，除了合照與自拍外，亦包含女王互動形式，並同樣提供棒棒糖餵食與唇印卡簽名，參與女優包括戀渕桃奈、大槻響、AIKA、五條戀、白峰美羽等。
「琥珀の楽園」以舒壓體驗為主軸，互動內容包含近距離合照、甜蜜自拍、舒壓馬殺雞、棒棒糖餵食，以及唇印卡與簽名，參與名單涵蓋水川菫、吉根柚莉愛、柏木小夏、乃木螢、花狩舞、沙月惠奈、辻井穗乃果等多位女優。
「桜色の湯殿」則以影像紀錄為特色，除了近距離合照與自拍外，提供「女友視角錄影」內容，並同樣包含棒棒糖餵食與唇印卡簽名，參與女優包括榮川乃亞、南條彩、唯井真尋、一宮瑠衣、栗山莉緒等人。
「桃色の夢幻郷」則以特定互動形式作為主軸，內容包含近距離合照、甜蜜自拍、高跟鞋踩踏、棒棒糖餵食，以及唇印卡與簽名，參與女優包括有栖舞衣、森彩美、月島櫻、沖宮那美、由良加奈、冬愛琴音、二葉惠麻、夏目玲香、美之嶋惠理、百永紗里奈、鈴木真夕等人。
結婚OK握手OK 5大沉浸式體驗主題區域
《ADULTOPIA 大人國》除了展覽與女優互動分區之外，也以「沉浸式體驗」作為另一個核心架構，將多種參與形式整合為一套完整的體驗系統。 其中「女神攝影會」提供一對一拍攝機會，包含粉絲手機合照、拍立得合照與簽名，讓參與者在限定時間內完成與指定女優的個別互動與影像紀錄，使每一次拍攝都成為具體可留存的經驗。「女神直面握手會」則以多位女優同場形式進行，參與者可於同一場次中與2位以上女優面對面互動，內容包含見面、握手、合照與簽名。
在儀式型體驗方面，「婚禮見證 戶政事務所」以結婚登記為主題，設計完整流程，包含簽署結婚證書、求婚獻花與紀念合照，將互動轉化為一段具體的儀式過程。「舞台搖滾區」則作為展會中的前排觀看區域，觀眾可近距離觀看舞台內容，並有機會登台與女優進行互動，使展覽延伸至即時表演與現場參與。
此外還有「夜幕酒吧」結合DJ與Dancer演出，現場提供無酒精調飲，並透過近距離演出形式構成另一種觀看與參與方式。同時亦設有「帝王饗宴」加購內容，由舞者進行更進一步的互動演出。
前AV女優、芥川賞得主鈴木涼美 舉辦紀念簽書會
本次《ADULTOPIA 大人國》也邀請鈴木涼美舉辦紀念簽書會，鈴木涼美曾入圍日本文學最高殿堂芥川賞，本次將親臨現場與觀眾交流。購買簽書資格者，可於現場領取第167屆芥川賞入圍作品《資優》乙冊，以及紀念簽書會特典書籤乙枚。
鈴木涼美1983年出生於東京都，身分橫跨作家、短篇作家與社會評論者。她曾於慶應義塾大學就讀期間受挖角後以AV女優身分出道，其後在東京大學碩士學程休業期滿後，進入日本經濟新聞社任職5年半。著作包含《「AV女優」社會學》、與上野千鶴子共筆的《始於極限：跨越社會習以為常的「邊界」，當代女性如何活出想要的人生》，以及《資優》、《GRACELESS》等作品，其中《資優》與《GRACELESS》分別為第167屆與第168屆芥川賞入圍作品。
📌《ADULTOPIA 大人國》活動資訊：
ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS
活動日期：03.27（五）
活動時間：10:00–18:00
活動地點：桃園會展中心
售票平台：ibon售票系統
ADULTOPIA 大人國 EXPO
活動日期：03.28（六）– 03.29（日）
活動時間：10:00–18:00
活動地點：桃園會展中心
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