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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲，捲入京華城案與政治獻金案爭議長達1年多，遭台北地檢署起訴求刑28年半；台北地方法院定於今（26）日下午2時30分進行一審宣判，引發外界高度關注。而在宣判前夕，律師陳君瑋大膽斷言，柯文哲可能被判處無期徒刑，更不必再去想2028年總統大選了。對於外界好奇柯文哲究竟會被判幾年？陳君瑋認為，光是「沈慶京賄賂」這一條，再加上柯文哲「犯後態度不佳」，就可以判無期徒刑了，且實務上也有前例。「嚴格來說，只要輕於無期徒刑，就是撿到了。」陳君瑋直言，若自己是辯護律師，會直接建議柯文哲「2028不要想了」，與其將重心放在未來選舉，不如及早為「後柯文哲時期」做準備。依據《總統副總統選舉罷免法》規定，一旦被判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，即便判決尚未確定，也不得登記為總統、副總統候選人。換言之，柯文哲此次面臨的4項指控，只要被判刑達10年以上，即直接失去參選總統資格。