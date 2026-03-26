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▲孫芸芸（前）父親孫道存（後）生前曾因掏空太平洋電線電纜200億資金，而爆發爭議。（圖 / 孫芸芸＠IGaimeeyunyunsun）

47歲台灣名媛孫芸芸，近日因女兒廖思惟爆出在澳洲未婚生子，而再度引發熱議，過往事件也全被起底。有網友提到她爸爸、已故企業家孫道存，曾掏空「太平洋電線電纜」200億資金的事件，據悉當時受害股民多達數十萬。不少網友也表示孫芸芸在爸爸爆出爭議後，還能繼續經營名媛與貴婦人設、甚至接下代言，感到非常佩服，忍不住嘆「不同命」。孫芸芸的父親孫道存在2021年病逝，當時消息一出，引發大量股民痛喊「還錢」。而如今孫芸芸女兒廖思惟爆出未婚生子，不免讓當年事件再被重提。據悉，孫道存接下自己父親孫法民創立太平洋電線電纜後，一度經營得非常好，但不料在2003年突爆出高達200億的虧損，隔年更是爆發孫道存掏空近200億資金的案件，導致數十萬股民受害。但在事件爆發後，孫芸芸依然經營著自己名媛、貴婦人設，甚至接下代言，在當時也引發熱議。而這次廖思惟爆出未婚生子，也讓這件事再被重提，「爸爸掏空，還是能繼續經營名媛人設，也真的是很佩服」、「有錢人的世界，果然跟我們不同命」。雖然當時事件造成許多股民受害，但也有人認為禍不及子孫，引發兩派爭論。孫道存在1986年接任太電總經理後，展現強大的商業野心，積極推動這家老牌電纜廠轉型。1990年代，他看準行動通訊商機，成功創立「台灣大哥大」，一度讓其成為亞洲最大民營電信業者，市值突破千億新台幣。當時的孫道存也因此成為台灣最具指標性的企業二代，領導太電集團版圖橫跨電信、高鐵、航太與半導體。然而好景不長，太電於2003年爆發震驚社會的掏空弊案，涉案金額高達200億元，導致公司於隔年黯然下市，30多萬名小股東損失慘重。孫道存因涉嫌偽造文書及業務侵占，經過十餘年纏訟，最終遭判刑3年定讞，並被迫宣告個人破產。儘管背負鉅額債務，他晚年仍因豐富情史頻上新聞版圖，直至2021年因病辭世，享壽72歲。