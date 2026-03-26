我是廣告 請繼續往下閱讀

今（115）年威力彩、大樂透開出頭獎數創下12年來同期新高，已誕生19位頭獎得主。不過，台灣彩券公司董事長黃志宜表示，至今還有2筆威力彩頭獎沒人來領，包括在今年2月12日2注中13.55億元頭獎，分別開在新竹市及新北市板橋區，將於5月12日到期，若中獎人未在期限內兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。今年電腦型彩券一開年就頻傳開獎消息，至目前為止，已經誕生19位頭獎得主，包括16位大樂透頭獎及3位威力彩頭獎得主，比起往年的開獎次數，今年初截至3月22日，共開出13次大樂透、2次威力彩頭獎，也是從103年以來，同期間開出頭獎次數與頭獎得主最多的一年。不過，台彩董事長黃志宜指出，還有2筆威力彩頭獎沒人來領，一筆是2月12日開出的13.55億元威力彩，2注分得，每注可分得約6.77億元，分別由新竹市東區東門里復興路55號的「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」所開出。另外，還有一筆是在今年3月2日開出的2億元威力彩，1注獨得，從新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路143號的「兆億富投注站」開出，同樣至今中獎人也還沒有現身領獎。台彩表示，根據規定須於開獎日次日起3個月內完成兌領，逾期將無法請領獎金，以這2筆威力彩開獎日期推算，領獎期限最快截止的是2月12日這筆13.55億元，將於5月12日到期，另一筆則領獎期限則至6月2日，如果中獎人未在期限內領獎，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。