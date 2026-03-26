韓國女團IVE日前宣布將在今年9月11日、9月12日到台北小巨蛋舉辦《IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM> IN TAIPEI》演唱會，讓粉絲DIVE都非常期待。而今（26）日票價、座位圖、VIP福利等資訊出爐，這次共包含7種票價，最貴高達7800元，最低則是800元，將在4月3日11點開始搶票，限量VIP不只可以觀賞表演前Soundcheck，還有優先入場，並能獲得VIP掛繩和吊牌1組。
IVE即將於9月11日、9月12日二度來台開唱，於台北小巨蛋舉行演唱會，今日主辦單位Live Nation Taiwan理想國也公開了票價、VIP福利與搶票時間。這次演唱會門票將於4月3日11點開始在拓元全面開賣，票價包含VIP的7800元，以及5800元、4800元、3800元、2800元、2300元、800元共7種。購買VIP的粉絲，不僅可以搶先觀賞IVE表演前的Soundcheck，還可有優先入場的福利，並獲得VIP掛繩和吊牌一組、周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時），完整詳情請至拓元售票頁面。
IVE唱進小巨蛋 粉絲已開始擔心搶不到票
IVE出道以來憑藉〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉等人氣歌曲迅速躍升為韓流大勢女團，不只音源成績亮眼，海外巡演號召力也不斷攀升，本次睽違2年半再度來台舉辦專場演唱會，且場地從上次的林口體育館升級到台北小巨蛋，令粉絲又期待又興奮！
然而演唱會消息一公佈，許多粉絲卻笑不出來，馬上陷入搶票焦慮中，雖然IVE此次一口氣在台北連唱兩天，預計會開放近3萬張門票讓粉絲搶購，但以她們近年來人氣節節高升，加上成員張員瑛、安兪真等人都話題度超高，因此小巨蛋的座位數可以說是完全不夠賣，讓粉絲直呼「開兩場也很危險」、「DIVE笑不出來了」、「現在就開始怕搶不到票」、「拜託加場」，開始搶票前就陷入焦慮。
IVE出道就是完成型女團 團名縮寫意義超霸氣
IVE是STARSHIP娛樂於2021年12月1日推出的6人女子組合，成員包括Gaeul、安兪真（隊長）、Rei、張員瑛、Liz 及Leeseo。團名「IVE」源自於「I HAVE」的縮寫，象徵著「將我們所擁有的東西，以最具自信的方式展現出來」。不同於多數新團強調「成長型」敘事，IVE 出道即定義為「完成型女團」，憑藉首張單曲專輯 《ELEVEN》 就迅速在樂壇站穩腳步，至今已是可在世界舉行巡演的大勢女團。
資料來源：Live Nation Taiwan 理想國FB
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IVE出道以來憑藉〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉等人氣歌曲迅速躍升為韓流大勢女團，不只音源成績亮眼，海外巡演號召力也不斷攀升，本次睽違2年半再度來台舉辦專場演唱會，且場地從上次的林口體育館升級到台北小巨蛋，令粉絲又期待又興奮！
然而演唱會消息一公佈，許多粉絲卻笑不出來，馬上陷入搶票焦慮中，雖然IVE此次一口氣在台北連唱兩天，預計會開放近3萬張門票讓粉絲搶購，但以她們近年來人氣節節高升，加上成員張員瑛、安兪真等人都話題度超高，因此小巨蛋的座位數可以說是完全不夠賣，讓粉絲直呼「開兩場也很危險」、「DIVE笑不出來了」、「現在就開始怕搶不到票」、「拜託加場」，開始搶票前就陷入焦慮。
IVE出道就是完成型女團 團名縮寫意義超霸氣
IVE是STARSHIP娛樂於2021年12月1日推出的6人女子組合，成員包括Gaeul、安兪真（隊長）、Rei、張員瑛、Liz 及Leeseo。團名「IVE」源自於「I HAVE」的縮寫，象徵著「將我們所擁有的東西，以最具自信的方式展現出來」。不同於多數新團強調「成長型」敘事，IVE 出道即定義為「完成型女團」，憑藉首張單曲專輯 《ELEVEN》 就迅速在樂壇站穩腳步，至今已是可在世界舉行巡演的大勢女團。
資料來源：Live Nation Taiwan 理想國FB