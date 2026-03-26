中東戰火引發的石化斷料危機，正演變成全台瘋搶的「塑膠袋之亂」！近日臉書「爆料公社」出現瘋狂掃貨潮，連 10 元店的塑膠袋都被一掃而空。小吃業者不解直呼：「一般民眾囤塑膠袋要幹嘛？」與此同時，一名盤商驚爆 4 月 1 日 起將迎來第二波漲價，連五金通路商也預警，塑膠水管等建材成本漲幅已達 30%。究竟誰在亂？經濟部產發署在立法院給出了真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
💡 民生物資影響一覽：這些品項都可能漲價

類別 受影響品項 現況與漲幅
餐飲耗材 紙餐具淋膜、膠杯、湯匙 4/1 預計再漲 12-15%
居家五金 塑膠水管、PVC 管材 成本已漲 20-30%、湧現囤貨潮
物流服務 封箱膠帶、保鮮膜、背心袋 振宇五金：零售服務成本同步承壓
工業原料 聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP) 政府啟動企業調援、暫停外銷
爆料公社瘋掃貨　小吃店哀號：原本 15 元變 39 元！

臉書「爆料公社」熱烈討論塑膠袋缺貨現象。有開店網友反映，去 10 元店應急竟發現架上全空，剩下的手提袋從 15 元飆漲至 39 元。不少小吃攤老闆表示不解：「開店的擔心成本先買就算了，一般民眾囤塑膠袋是要幹嘛？

針對這股恐慌，自稱直接與工廠對接的大盤商揭露第一線慘況。他指出，工廠早在 3 月 10 日就收到原料「暫緩出貨」通知，目前全數採「配貨制」，並預告了以下驚人的 4/1 漲價清單：

  • PP 淋膜紙餐具： 全面調漲 12-15%。
  • PP 膠杯： 4/1 每箱再漲 100 元（3/16 已先漲 60 元）。
  • 大規模調漲品項： 封口膜、封箱膠帶、PP 湯匙、保鮮膜、PE 生鮮盤、PE 水果盒。
  • 已調漲項目： 3/15 起 PP、PE 蓋子類已調漲 12-16%。
▲網友指出，10元店裡塑膠袋貨架都空了，剩下的一斤長條袋還一包從15元漲到39元。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲網友指出，10元店裡塑膠袋貨架都空了，剩下的一斤長條袋還一包從15元漲到39元。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
振宇五金預警：塑膠水管、建材漲幅衝破 30%

石化危機的受災戶不只塑膠袋。專業五金通路商振宇五金 (2947) 發新聞稿表示，近期塑膠相關產品成本持續上揚，相關影響已反映至終端市場。

  • 原料端漲幅： 塑膠水管、PVC 水管等用品，近期原料端漲幅約達 20% 至 30%
  • 潛在受影響品項： 除了民生用的塑膠袋、吸管，未來包括建築材料、水電管材、汽車零件等品項，也都將陸續面臨漲價壓力。
▲振宇五金指出，塑膠水管、PVC 水管等用品，近期原料端漲幅約達 20% 至 30%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲振宇五金指出，塑膠水管、PVC 水管等用品，近期原料端漲幅約達 20% 至 30%。（圖／記者徐銘穗攝）
經濟部盤點：氦氣無虞、石化原料「調援中」

面對斷料危機，經濟部在 Threads 發文安撫民心，強調目前已掌握供應情形：

  • 半導體用氦氣： 可由美國替代進口，供應無虞。
  • 石化原料（聚乙烯、聚丙烯）： 盤點業者餘裕庫存，適時跨企業調援。
  • 民生供應： 零售通路庫存充足，已協調減產業者恢復產線。
亂源在哪？產發署長：中盤商「心態囤貨」是主因

為何政府說不缺，民間卻買不到？產發署長邱求慧昨日在立法院接受質詢時給出了解答。邱求慧證實，經過調查發現，目前市場亂源在於「有一些比較中盤的經銷商，有一點點在心態上面延緩出貨，或者是囤貨的現象」。

針對此現象，經濟部已指示啟動監控機制，並協調台塑等大廠優先滿足國內需求、暫停外銷，嚴防惡意囤積與哄抬物價。

相關新聞

不只塑膠袋！振宇五金點這類原物料漲3成、爆掃貨　特力屋暫不漲

出現「塑膠袋之亂」　龔明鑫：未發現廠商囤貨、嚴防預期心理

塑膠袋受中東戰火波及？雙北專用垃圾袋會缺貨漲價？環保局回應了

小吃店公告「請顧客自備塑膠袋」！老闆狂找廠商：有錢也買不到了