中東戰火引發的石化斷料危機，正演變成全台瘋搶的「塑膠袋之亂」！近日臉書「爆料公社」出現瘋狂掃貨潮，連 10 元店的塑膠袋都被一掃而空。小吃業者不解直呼：「一般民眾囤塑膠袋要幹嘛？」與此同時，一名盤商驚爆 4 月 1 日 起將迎來第二波漲價，連五金通路商也預警，塑膠水管等建材成本漲幅已達 30%。究竟誰在亂？經濟部產發署在立法院給出了真相。
💡 民生物資影響一覽：這些品項都可能漲價
爆料公社瘋掃貨 小吃店哀號：原本 15 元變 39 元！
臉書「爆料公社」熱烈討論塑膠袋缺貨現象。有開店網友反映，去 10 元店應急竟發現架上全空，剩下的手提袋從 15 元飆漲至 39 元。不少小吃攤老闆表示不解：「開店的擔心成本先買就算了，一般民眾囤塑膠袋是要幹嘛？」
針對這股恐慌，自稱直接與工廠對接的大盤商揭露第一線慘況。他指出，工廠早在 3 月 10 日就收到原料「暫緩出貨」通知，目前全數採「配貨制」，並預告了以下驚人的 4/1 漲價清單：
振宇五金預警：塑膠水管、建材漲幅衝破 30%
石化危機的受災戶不只塑膠袋。專業五金通路商振宇五金 (2947) 發新聞稿表示，近期塑膠相關產品成本持續上揚，相關影響已反映至終端市場。
經濟部盤點：氦氣無虞、石化原料「調援中」
面對斷料危機，經濟部在 Threads 發文安撫民心，強調目前已掌握供應情形：
為何政府說不缺，民間卻買不到？產發署長邱求慧昨日在立法院接受質詢時給出了解答。邱求慧證實，經過調查發現，目前市場亂源在於「有一些比較中盤的經銷商，有一點點在心態上面延緩出貨，或者是囤貨的現象」。
針對此現象，經濟部已指示啟動監控機制，並協調台塑等大廠優先滿足國內需求、暫停外銷，嚴防惡意囤積與哄抬物價。
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|類別
|受影響品項
|現況與漲幅
|餐飲耗材
|紙餐具淋膜、膠杯、湯匙
|4/1 預計再漲 12-15%
|居家五金
|塑膠水管、PVC 管材
|成本已漲 20-30%、湧現囤貨潮
|物流服務
|封箱膠帶、保鮮膜、背心袋
|振宇五金：零售服務成本同步承壓
|工業原料
|聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)
|政府啟動企業調援、暫停外銷
臉書「爆料公社」熱烈討論塑膠袋缺貨現象。有開店網友反映，去 10 元店應急竟發現架上全空，剩下的手提袋從 15 元飆漲至 39 元。不少小吃攤老闆表示不解：「開店的擔心成本先買就算了，一般民眾囤塑膠袋是要幹嘛？」
針對這股恐慌，自稱直接與工廠對接的大盤商揭露第一線慘況。他指出，工廠早在 3 月 10 日就收到原料「暫緩出貨」通知，目前全數採「配貨制」，並預告了以下驚人的 4/1 漲價清單：
- PP 淋膜紙餐具： 全面調漲 12-15%。
- PP 膠杯： 4/1 每箱再漲 100 元（3/16 已先漲 60 元）。
- 大規模調漲品項： 封口膜、封箱膠帶、PP 湯匙、保鮮膜、PE 生鮮盤、PE 水果盒。
- 已調漲項目： 3/15 起 PP、PE 蓋子類已調漲 12-16%。
石化危機的受災戶不只塑膠袋。專業五金通路商振宇五金 (2947) 發新聞稿表示，近期塑膠相關產品成本持續上揚，相關影響已反映至終端市場。
- 原料端漲幅： 塑膠水管、PVC 水管等用品，近期原料端漲幅約達 20% 至 30%。
- 潛在受影響品項： 除了民生用的塑膠袋、吸管，未來包括建築材料、水電管材、汽車零件等品項，也都將陸續面臨漲價壓力。
面對斷料危機，經濟部在 Threads 發文安撫民心，強調目前已掌握供應情形：
- 半導體用氦氣： 可由美國替代進口，供應無虞。
- 石化原料（聚乙烯、聚丙烯）： 盤點業者餘裕庫存，適時跨企業調援。
- 民生供應： 零售通路庫存充足，已協調減產業者恢復產線。
為何政府說不缺，民間卻買不到？產發署長邱求慧昨日在立法院接受質詢時給出了解答。邱求慧證實，經過調查發現，目前市場亂源在於「有一些比較中盤的經銷商，有一點點在心態上面延緩出貨，或者是囤貨的現象」。
針對此現象，經濟部已指示啟動監控機制，並協調台塑等大廠優先滿足國內需求、暫停外銷，嚴防惡意囤積與哄抬物價。