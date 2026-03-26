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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲，捲入京華城案與政治獻金案爭議長達1年多，遭台北地檢署起訴求刑28年半；台北地方法院定於今（26）日下午2時30分進行一審宣判，引發外界高度關注。對此，知名作家顏擇雅感嘆，不管法官判柯文哲多久，一定還是有天真的年輕人認定柯文哲是被總統賴清德迫害，覺得柯黑是被民進黨洗腦。「我一想到這種世代鴻溝，就覺得煩。」顏擇雅直言，她知道綠營許多人都在期待今下午的宣判，但自己並不期待；不過，新北地檢署昨天公布對徐春鶯提出的起訴書，讓她看了心情極好，太棒了，非常想慶祝。從前一旦指稱民眾黨跟中共之間怪怪的，總被柯文哲回擊說綠營「只會抹紅」，讓綠營啞巴吃黃蓮。現在好了，鐵錚錚的證據出來了。顏擇雅認為，像民眾黨這樣，是比國民黨更可惡千倍萬倍的，國民黨至少不遮掩，願意接受民意檢驗；民眾黨卻是偷偷摸摸，這讓她想到，旺旺集團董事長蔡衍明講柯文哲的名句：「上門十多次，都從後面來。」顏擇雅表示，可以理解年輕世代的政治看法跟中老年不一樣，但她希望如果要選一個政治偶像，能選一個光明磊落一點的，這不只是人格問題，也牽涉到台灣的民主品質。她也提出質疑，不透明就是逃避民意檢驗，大家投票是在投什麼？