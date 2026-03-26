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美國與伊朗戰爭陷入僵局，美國透過巴基斯坦等第三方國家提出談判條件，但伊朗對外態度強硬。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗目前的政策是繼續抵抗，同時強調在缺乏必要保證的情況下，不會進行談判或停火。根據伊朗媒體Press TV報導，阿拉格奇週三在電視訪問中表示，「目前我們的政策是繼續抵抗，沒有進行任何談判」，同時強調「沒有任何談判正在進行中」，並質疑外部保證的可信度。阿拉格奇表示，「許多地區國家的外交部長已與德黑蘭聯繫，但伊朗的立場依然『有原則且堅定』」；他認為，「國際保證並非百分之百可靠」，阿拉格奇這番談話是針對有部分第三國試圖擔任美伊雙方中間人，推動結束戰爭。阿拉格奇認為，透過伊朗自己創造堅強的保證，就不會再有人敢對伊朗人民發動戰爭。他指的是伊朗的報復行動，伊朗宣稱伊朗武裝部隊已對區域內美國與以色列的敏感與戰略目標發動至少81波持續不斷的反擊。他還警告美國必須學到教訓，反酸美國基地不僅沒有為那些國家提供安全，反而成為不安全的來源。阿拉格奇還進一步酸美國，「他們現在談論談判，本身就是承認失敗。當初不是他們說要『無條件投降』嗎？那為何現在又動員最高層官員推動談判？」；「沒有保證的停火只是一種惡性循環，只會導致戰爭重演。」對於荷姆茲海峽開放問題，阿拉格奇表示，對於伊朗認定為友好的國家，允許其通過荷姆茲海峽，阿拉格奇公開點名可通行的國家有中國、俄羅斯、印度、伊拉克、巴基斯坦。