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▲賴清德點名林智平，並笑稱請「林智平請站起來」。（圖／總統府YT）

身為「獅迷」的總統賴清德今（26）日接見「2025年中華職棒總冠軍樂天桃猿」時特別點名球員林智平「站起來」，打趣說去年季後挑戰賽對統一獅時，轟出致命3分砲，「你知道我心裡不大爽，你知道嗎？」但他也對此致意；林聽聞後則是靦腆地鞠躬致意，讓現場球員笑出來。賴清德上午接見「2025年中華職棒總冠軍樂天桃猿」時表示，歡迎2025年總冠軍樂天桃園來到總統府，首先，他以球迷的身份向大家表示敬意，同時，也以總統的身份代表國人，恭喜樂天桃園。賴清德說，樂天桃園有機會在2025年贏得總冠軍，是非常不容易的事，他相信一開始大家並沒有看好，在表現出強大的戰鬥力贏得冠軍，因此他身為球迷，他非常欽佩。賴清德提到，樂天桃園能贏得總冠軍，他認為要感謝球團對球隊的大力支持，而「龍貓」總教練曾豪駒率領的教練團調度有方，更是功不可沒，他也表示敬意。賴清德說，樂天桃園有很好的投手群，大家印象最深刻的就是威能帝，去年15勝2敗，防禦率2.01，是三振王也是勝投王，是年度的MVP，也是總冠軍賽的MVP，這是非常不容易的。賴清德續指，在去年的總冠軍賽時，朱承洋四度上場救援，竟然防禦率是零，保住樂天桃園得勝的機會；他剛有和陳冠宇聊天、是陳的球迷，他很喜歡看陳投球，在日本時，陳有投球，只要有時間，他都會看轉播、看重播，「陳的左投滑球非常有威力，在12強的時，就能看得出來，今天跟冠宇見面，向冠宇表示敬意」。賴清德點名林智平，並笑稱請「林智平請站起來」，接著直呼「你知道我心裡不大爽，你知道嗎？不過還是要向你表示敬意，因為你打出了這個三分炮，雖然阻止統一獅的總統府之路，但也能看得出你的價值，向你表示敬意，恭喜你」。賴清德提到，打出致勝安打的林立，「我們站起來給你掌聲一下」，而林泓育在對兄弟象時，又打出兩分炮，「我們給他一個熱烈掌聲」。賴清德說，雖然是樂天桃園，不過有很選手來自台南，有很多是出生南英商工，這代表了台灣棒球的進步，棒球不僅僅沒有國界，在台灣也沒有縣市的界線，好的棒球球員可以到處去追求他的夢想，這就是台灣棒球進步的地方。中職會長蔡其昌致詞時也笑稱，以為總統不認識林智平，「看來我低估了，總統早就記住這個人，林的3分砲和林立致勝安打是晉級重要關鍵」；蔡其昌也在致詞尾聲笑稱，「希望總統心想事成，林岳平總教練，這是講給你聽的！」