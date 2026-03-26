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▲清明連假國道疏運。（交通部提供）

▲清明連假省道疏運。（圖／交通部提供）

▲清明連假雙鐵加開班次。（圖／交通部提供）

▲清明連假海空運疏運。（圖／交通部提供）

為迎接即將到來清明節連續假期將至，從下月3日至6日共計4天，交通部今（26）日於行政院會提出「清明節連續假期交通疏運計畫」。交通部表示，為因應民眾返鄉、出遊需要，各疏運單位已完成各項整備工作，並針對國道、省道及大眾運輸工具研擬完善措施，呼籲民眾儘量避開尖峰時段，並多加利用公共運輸工具，以確保旅途安全順暢。並說明規劃包括國道部分、省道重點部分、公共運輸部分，交通部已要求各疏運單位提前佈署，落實整備，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，致力於提供國人「安全、便捷、安心」的清明疏運服務。交通部說明，清明連假預期將出現大量返鄉與觀光旅遊人潮。疏運高峰預計出現在連假首日4月3日及次日4月4日的南下旅次，以及收假前一日4月6日的北上收假潮。交通部說明，本次各項交通疏運規劃，國道部分方面，為分散返鄉掃墓車潮，已提前2週於週末期間本月21日、22、28及29實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北入實施高乘載管制。此外在4月3日至4月6日假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施，民眾可多利用離峰時段行駛；針對國道易壅塞路段增加開放37處及延長17處路肩供行駛，並呼籲往民眾可利用1968APP查詢道路資訊，多利用省道等替代道路，避開壅塞。省道重點部分，在台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行；台61線封閉67K竹北新港三街路口、封閉竹南路段6處平面路口、台68線封閉西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於，提升西濱快速公路行車效率；已盤點受國道匝道儀控影響、觀光景點聯外道路、鄰近墓園道路、主要幹道等省道易壅塞路段計共20處，建議民眾事先查詢避開壅塞方向與時段。公共運輸部分：高鐵疏運期間共加開191班次，總計提供1162班次，運能較平日提升18%；台鐵疏運期間全線加開全線加開85班列車（西線74列次、東線90列次、南迴線21列次），運能較平日增加7.8%， 另西線新自強號（EMU3000）取消自由座，乘車當日限量發售站票200張；國道客運為鼓勵民眾搭乘國道客運，本次連假提供最高優惠措施，86條國道客運路線享6折優惠外，搭配TPASS 2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可享30%回饋，兩者可合併加成，最高可享42折優惠。另亦提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費)，建議民眾可多選擇搭乘，減少駕駛私人運具辛勞。航空疏運期間共計提供1684架次、約129萬座位，其中離島管制航線計1468架次，約12萬座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運疏運期間台灣本島與離島間9條航線，規劃933航次，提供約21.8萬座位數，為去年運能1.73倍；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供約5.8萬座位運能。最後交通部指出，已要求各疏運單位提前佈署，落實整備，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，落實聯防機制及透過多元管道宣導資訊，各級疏運單位於連假期間成立應變小組，監控全國交通動態，致力於提供國人「安全、便捷、安心」的清明疏運服務。