蘋果近日除了釋出iOS 26.4、Apple Watch適用的watchOS 26.4，也同步替無法再升級新系統的舊款Apple Watch推出維護更新，包含可讓第一代Apple Watch、以及Series 2~4版本的watchOS 5.3.10；以及S3～S7、第一代Apple Watch SE的watchOS 8.8.2，雖然沒有新功能，但可以讓部分老機種仍可繼續維持基本使用，延長裝置壽命，如果沒有更新可能會影響使用。
根據蘋果官方資料顯示，最新watchOS 26.4僅支援Apple Watch Series 6與之後機型，舊款裝置只能停留在原本可支援的較舊系統，這次釋出的watchOS 5.3.10與watchOS 8.8.2，就是讓老機種繼續保有基本相容性與穩定性，像是Series 1、Series 2元老級機種雖然早已無緣新功能，但至少目前仍可透過蘋果官方更新續命。
舊Apple Watch不更新哪些功能不能用？
蘋果表示，這次更新主要是延長系統憑證的有效期限，該憑證攸關裝置啟用，以及 iMessage、FaceTime 等功能是否能正常使用。透過更新，可確保相關服務在 2027 年 1月之後仍能持續運作，避免因憑證到期而突然失效。
若舊Apple Watch不更新，雖然看時間、計時器、鬧鐘、健康紀錄等基本功能不會受到影響，，但未來限制會愈來愈明顯，像是涉及與iPhone同步、換機轉移、配對設定，或後續App與服務相容性，舊版系統就跟不上可能無法使用。建議如果有看到「Update Apple Watch」通知，最好更新到可支援的最新版本，才能確保資料持續同步。
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舊Apple Watch不更新哪些功能不能用？
蘋果表示，這次更新主要是延長系統憑證的有效期限，該憑證攸關裝置啟用，以及 iMessage、FaceTime 等功能是否能正常使用。透過更新，可確保相關服務在 2027 年 1月之後仍能持續運作，避免因憑證到期而突然失效。
若舊Apple Watch不更新，雖然看時間、計時器、鬧鐘、健康紀錄等基本功能不會受到影響，，但未來限制會愈來愈明顯，像是涉及與iPhone同步、換機轉移、配對設定，或後續App與服務相容性，舊版系統就跟不上可能無法使用。建議如果有看到「Update Apple Watch」通知，最好更新到可支援的最新版本，才能確保資料持續同步。