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▲「盲盒海苔御飯糰」有四款隨機口味海苔，咬下去才知道口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「雪淋霜冰冰堡/酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身為「冰冰堡」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」雖然外表相當衝擊，不過實際上芝麻奶磚超級香濃。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「這不是抹茶鬆餅」這款綠色的甜點不是抹茶口味！香甜鬆餅皮搭配芥末奶霜。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「這不是菠蘿麵包」酥脆餅乾口感，同時保有菠蘿麵包格子狀酥皮可愛造型，多款愚人節限定販售鮮食。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「統一布丁 焦糖出走咘布」則是不同於日前推出的翻轉布丁，少了焦糖醬只有全金黃色滑嫩布丁。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「花生香菜甜筒冰淇淋」、視覺絕對衝擊的「韓國拉麵造型杯冰」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲擬真「菜瓜布」及「這不是香菜豬血糕」蛋糕，主打看起來像整人，但實際很美味。（圖／記者鍾怡婷攝）

4月1日愚人節將至！各通路創意大比拼，7-11自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」，不只布丁變成焦糖出走的「咘布」，還有翻轉肉鬆飯糰、霜淇淋搭配熱狗堡變冰冰堡，以及盲盒海苔御飯糰，有四款口味的海苔，咬下去才揭曉口味，最吸睛的是「這不是豬血糕芝麻風味奶茶」，超逼真豬血糕芝麻奶磚，一定要請朋友喝。7-11愚人節把食物翻轉帶來視覺和味覺變化，共有20多款創意美食，其中吸睛推薦的包括，「統一布丁 焦糖出走咘布」，少了焦糖醬只有全金黃色滑嫩布丁；「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身冰冰堡；「盲盒海苔御飯糰」有四款隨機口味海苔，咬下去才知道口味。飲品部分推薦「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，將芝麻奶磚假扮的豬雪糕撒上花生粉跟抹茶粉，逼真到以為是真的，搭配小葉紅奶茶，冰的喝可以吃到滑順奶磚口感，熱的則是將芝麻香跟奶茶完美融合。《NOWNEWS》記者實際試吃，「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」雖然外表相當衝擊，不過實際上芝麻奶磚超級香濃，喜歡芝麻風味的可以點冰飲，將奶磚另外拿出來當甜品吃，因為若是加入熱飲，就會融化進飲料裡。「冰冰堡」就是霜淇淋夾入熱狗堡，微妙的很適合，麵包可以降低霜淇淋甜度，更容易把整份吃完。7-11愚人節限定，還有包括肉鬆跑到外層的「翻轉肉鬆飯糰」；「鮮蝦翻轉沙拉」顛覆以往超商沙拉擺盤方式，將蝦仁和青花菜作為基底，再鋪滿新鮮生菜；「這不是滷肉飯」滷肉飯口味的義大利麵。甜點部分帶來味蕾衝擊體驗的「這不是抹茶鬆餅」，看起來像抹茶口味，實際上是香甜鬆餅皮搭配芥末奶霜，鹹甜微嗆辣；「這不是菠蘿麵包」則是酥脆餅乾口感，同時保有菠蘿麵包格子狀酥皮可愛造型。另外，統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」則是不同於日前推出的翻轉布丁，少了焦糖醬只有全金黃色滑嫩布丁，口感濃郁滑順香甜不膩，數量有限售完為止（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主）。7-11還推出香菜控必吃「Ohlala 香菜風味辣醬雞肉義大利麵」、「花生香菜甜筒冰淇淋」、「一度讚香菜牛肉麵」；視覺絕對衝擊的「韓國拉麵造型杯冰」，可當乾麵或加牛奶變湯麵食用，拍照吸睛捨不得入口。還有推出網路絕對引戰的「三色豆風味巧克酥」、「可樂果濃厚臭豆腐口味」。門市預購誌有「什麼鳥蛋炒飯」、「我不是東坡肉」蛋糕、擬真「菜瓜布」及「這不是香菜豬血糕」蛋糕，主打看起來像整人、吃起來卻很美味！