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被包裝耽誤的台灣泡麵！他錯過25年：根本超好吃

▲有民眾認為台灣泡麵「香菇肉羹湯麵」包裝不吸引來，沒想到一吃感到驚艷，後悔錯過它25年。（圖／記者陳雅雲攝）

每碗不到25元！香菇肉羹

湯麵高CP值：熱賣30幾年不敗

價格並不貴，包裝共有碗裝與袋裝兩款，其中碗裝3入只要66元；袋裝則是5包一袋，價格同樣是66元，通路價格每包、每碗不超過25元

▲味王香菇肉羹湯麵熱賣超過30年，但品牌廣告行銷不多，加上包裝比較陽春，因此多數年輕一輩並不知道它。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

香菇肉羹

湯麵超麻煩「怎麼泡不結塊」？廚師零失敗泡法

其實最大關鍵就是「要慢慢倒入、分次少量加入」

一手拿著粉包、一手拿著筷子「邊攪拌、邊分次倒入」，千萬不要一次全下，非常容易因無法溶解而失敗。

台灣泡麵款式近年來五花八門，儘管選擇越來越多，但不少古早味經典泡麵仍在台灣熱賣超過數十年。有趣的是，味王香菇肉羹湯麵又被稱作「魔王級泡麵」，因泡法容易失敗讓整碗變成勾芡，被評價是台灣最費工的泡麵。有網友近日在Threads發文提到，表示活了25年最近才第一次吃到台灣泡麵「味王香菇肉羹湯麵」，透露以前覺得其包裝不吸引人，所以長大到現在都沒勇氣吃一次，直到最近終於品嘗，口感瞬間震撼到他，幽默笑說「請問哪裡找肉羹湯麵道歉表...我錯過你25年了」。貼文曝光後，引來不少愛好者留言推薦，「這包是我第一名泡麵，沒有之一」、「這個好吃耶！我有陣子超迷戀這個，每週至少一天宵夜要吃一碗」、「可以說是台灣最好吃的泡麵」、「碗裝的比較好吃，妳會發現新大陸」，甚至還有人提到「這不只好吃，還挑戰泡麵的製作難度！先後順序錯了，整碗變難吃」。「香菇肉羹湯麵」是由味王所推出的速食泡麵系列，是款擁有超過30多年的古早味泡麵，但品牌廣告行銷不多，加上包裝比較陽春，因此多數年輕一輩並不知道它，而錯過這碗美味經典泡麵。香菇肉羹湯麵湯頭濃郁且勾芡感強，鹹香中帶有鮮明的香菇與筍絲風味，加入內附的「醋包」提升湯頭層次感，完美重現懷舊古早味，且，高CP值成為許多人心目中的泡麵首選。值得一提的是，味王香菇肉焿湯麵雖然備受老饕喜愛，但也因泡麵方法太過麻煩又容易出錯，因此被稱作是「魔王級泡麵」。據悉，味王香菇肉羹湯麵會附上佐料包、黑醋調味包、勾芡調味粉包，但不少人泡完總是出現沒有攪散的勾芡狀物體，幾乎整碗全毀。味王香菇肉羹湯麵究竟怎麼泡才對？，過去專門從事外燴的廚師「元氣先生」拍片教學，建議民眾先將泡麵和調味油包混合後倒入熱水，等待約3分鐘，接著拿出最容易失敗的勾芡調味粉包，但儘管這款泡麵料理步驟較麻煩，仍因好味道在台灣長存多年。