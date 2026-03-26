我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（26）日開盤上漲136.49點，報33575.6點，呈現開高走低、高檔震盪的格局，早盤一度大漲逾450點，最高觸及33892點，重返月線。截至午盤上漲153.39點，來到33629.08點；台積電漲5元，來到1850元。櫃買指數午盤也呈現高檔震盪格局，上漲1.86點，報326.73點。權值股漲跌不一，台積電午盤平盤，報1845元；鴻海午盤漲3元，報203元；台達電下跌10元，報1540元；廣達下跌4元，報289.5元；聯發科下跌15元，報1605元；富邦金下跌0.8元，報88元。受到私募案及產業景氣回溫催化，記憶體類股表現亮眼。南亞科早盤跳空漲停，但午盤回落，來到231.5元，不過，成交量仍爆出14.63萬大量。華邦電同步走強。而受惠於AI資料中心對高速傳輸的需求，資金持續湧入。全新盤中一度亮燈漲停，聯亞漲停鎖死。智邦、光聖、聯鈞也跟著大漲。傳產股出現報復性反彈，尤其是塑化族群表現最驚人。台聚、台達化漲停，華夏、亞聚、台達化也集體大漲。正隆、華紙也有強勁表現。市場分析，高檔賣壓仍重。目前資金明顯流向中小型轉機股與基期較低的傳產族群。