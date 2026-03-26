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健身房龍頭World Gym（世界健身俱樂部）再度傳出毛巾之亂。近日有民眾在Threads上指出，合約中需付費使用的「毛巾服務」頻頻出現短缺情況，還有分店甚至在櫃檯公告「因歸還毛巾數量長期不確實，導致毛巾短缺」，導致民眾不滿「為何毛巾短缺的問題要轉嫁到會員身上？」對此，北市消保官指出，業者如單方面以「歸還不確實」為由逕行停止毛巾服務，恐已構成民法上債務不履行，消費者得依法行使損害賠償請求等權利，可向各地方政府提出申訴。針對有民眾反映，加入World Gym 會員契約包含毛巾服務，業者卻以「歸還不確實」為由張貼告示停止供應，質疑業者做法有無違規？北市主任消保官林傳健回應表示，依據消費者保護法及民法規定，企業經營者與消費者經合意簽訂契約後，雙方皆應依約履行。林傳健表示，如健身中心與會員間之契約已明確約定業者提供之履約項目包含毛巾服務，則除契約另有約定或事先取得會員同意者外，業者即應依契約約定之內容而為給付。業者如單方面以「歸還不確實」為由逕行停止毛巾服務，恐已構成民法上債務不履行，消費者得依法行使損害賠償請求等權利。後續如肇生消費爭議，可向各地方政府提出申訴，以維護自身權益。