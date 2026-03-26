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美國總統川普（Donald Trump）近日持續放出與伊朗正在談判的消息，而德黑蘭方則是持續否認，伊朗戰爭的和平前景目前仍是雲裡霧裡，但可以確定的就是美國與以色列對伊朗的轟炸依舊沒有間斷，而伊朗的報復攻擊也沒有停止。同時，伊朗國會正在尋求通過立法，正式將向通行荷姆茲海峽的船隻收取過路費的權利義務法律化。《半島電視台》指出伊朗媒體《塔斯尼姆通訊社》、《法爾斯通訊社》均報導，伊朗國會正在進行立法作業，以正式對通行荷姆茲海峽的船隻徵收過路費，目前已經擬定了一項草案，立法機關的法律團隊很快就會完成最終定稿。官員表示，法案草案將明文規定伊朗必須收取費用，以確保通過荷姆茲海峽的船隻安全。官員強調此舉完全合乎情理，貨物過境需要繳納關稅，而荷姆茲海峽本身就是一個走廊通道，「我們確保其安全，船舶和油輪繳納費用也是理所當然的」。伊朗要求國際社會承認其對荷姆茲海峽的管轄權，這是德黑蘭當局所開出的結束戰爭的條件之一，如今國會正式開始立法作業，也等於是向外界表態伊朗要在荷姆茲海峽收過路費不是説説而已。