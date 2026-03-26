我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會人事風波餘波盪漾，前執行長、國民黨副主席蕭旭岑和前幕僚王光慈遭馬英九控涉財政紀律事件，更不知道人事任命案，讓蕭旭岑哽咽指出「馬總統很多事情忘了」，更指出王光慈出任執行長，當時馬英九還說「等一下，不能稱讚這兩位，要說我有識人之明」，對此，一名馬英九基金會董事向《NOWNEWS今日新聞》證實此事，稱當時跟馬英九吃飯確實說了「表示我用人非常正確」，但他也坦言，現在再去問馬，不一定會記得。前總統馬英九接受《聯合報》專訪內容昨天曝光，指出蕭旭岑跟王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。更指蕭稱自己是首席執行長，但是這麼重要的人事任命，為何沒有書面人令？蕭旭岑昨受訪時難掩情緒，哽咽泛淚向馬家人抱歉，答應馬家人的承諾，要保護馬英九到最後一刻，但今天退無可退，因為有心人士操作，馬前總統出來講，涉及他的清白，他必須把話講清楚。蕭旭岑說，有些事情馬英九忘記了，針對人事案沒有人令，他也還原2025年12月24日，董事會在餐廳都一處舉行，當時參加的董事有6位，王光慈報告因為他升任義務副主席，就繼續擔任首席執行長協助基金會，王出任執行長有經過馬英九同意，董事鼓掌後還有一人開玩笑說，王光慈能力很好，馬前總統還說「等一下，不能稱讚這兩位，要說我有識人之明」，他很訝異為何有心人士要用委託書指控沒有這樣的任命案，甚至還說成前員工，「我很無奈」。《NOWNEWS今日新聞》向基金會董事求證，一名董事證實，蕭旭岑講的那句話他記得，當天餐敘要通過王光慈接執行長的時候，馬英九的確說了「這表示我用人非常的正確」，但他認為，現在再問馬英九，他一定不記得。另外，針對《鏡週刊》報導基金會董事高華柱因和金溥聰在處理基金會事務意見相左，加上對蕭旭岑、王光慈後續責任追究責任立場不同，最後憤而請辭代理執行長與董事一事，熟稔高華柱的藍營友人說，高華柱退出是不願意傷害馬英九，高華柱是厚道的山東人，他不願意傷害總統，所以他選擇不說話，就讓金溥聰去處理。