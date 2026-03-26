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肢體腫脹恐害「皮膚免疫力」降 醫：容易釀蜂窩性組織炎

一名60多歲阿姨10年前因為子宮內膜癌，接受子宮切除、骨盆腔淋巴結廓清手術與放射線治療，雖然癌症控制良好，但近1年來右腳卻開始莫名腫脹，原以為是老化代謝變差或腎臟出問題，到各大醫院檢查，結果一切正常，經過ICG螢光淋巴攝影，找到「早期淋巴水腫」。國泰綜合醫院整形外科醫師羅世倫提到，一名60多歲的患者形容自己的腳到了下午「腫得像麵龜」，按下去會凹陷，走久了2條腿就如同綁了「沙袋」一樣，連鞋子都要買大2號。而這位病患本身有子宮內膜癌的病史，接受相關治療。羅世倫說，個案因為找不到腳腫原因，甚至一度焦慮到不敢出遠門，透過ICG螢光淋巴攝影，診斷為早期淋巴水腫。醫師說，淋巴水腫常見於子宮內膜癌、卵巢癌等婦科癌症手術病人，摘除骨盆腔或主動脈旁淋巴結、放射線治療造成纖維化或因外傷而阻塞，液體無法回流淤積肢體，就易導致淋巴水腫。過去淋巴水腫診斷需仰賴醫師的觸診或測量腿圍，羅世倫指出，這些方法通常要等到水腫相當嚴重，如大小腿不一，甚至象皮腫，包括像皮膚般粗糙症狀才會被發現。羅世倫提醒，肢體腫脹不僅影響外觀，長期淋巴水腫會導致組織液堆積，皮膚免疫力下降，容易反覆引發蜂窩性組織炎，導致皮膚紅腫熱痛、發燒，甚至需要住院打抗生素；久而久之，下肢皮膚變厚、變硬，甚至出現象皮腫，嚴重影響行走與生活品質。羅世倫說，曾接受過子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌等手術或攝護腺癌等泌尿手術，且接受淋巴結廓清或放射治療，務必留意下肢變化，如出現莫名痠、脹、沉重感，像綁了沙袋；腳背或腳踝浮腫，按壓後回彈變慢或出現凹陷等。另外，羅世倫表示，原本合腳的鞋子變緊需換大號鞋，或襪痕特別深且久久不消；腳踝骨頭輪廓變不明顯，或是皮膚質感變硬，都是早期淋巴水腫的警訊，建議及早診斷治療，就能在淋巴管尚未壞死之前，透過復健、穿醫療級彈性襪及超顯微手術治療。