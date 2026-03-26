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軍事現狀：重創與報復

▲伊朗南帕爾斯天然氣田的天然氣設施。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗的新紅線：不只是停火

美國、以色列自2月28日聯合對伊朗發動軍事行動，交戰迄今將滿1個月，戰火仍持續延燒。雖然華府聲稱正與伊朗進行「建設性」談判，但伊朗官方公開駁斥此說法，稱其為旨在平抑油價的「假新聞」。專家分析，伊朗已經有了新底線，現在的目標不僅僅是停火，而是要按照自己的條件結束戰爭，自認談判地位比開戰前更強勢。根據半島電視台引述兩名區域資深外交消息人士說法報導，過去幾天，埃及、土耳其與巴基斯坦已為美伊官員建立了一條非直接的溝通管道。然而，專家對停火前景仍持懷疑態度，因為雙方的立場存在巨大鴻溝。自2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，並擊斃朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）以來，伊朗領導層對美國的立場已大幅轉硬。美國五角大廈宣稱已摧毀伊朗90%的飛彈能力，並顯著削弱其軍事力量。但伊朗仍展現出在需要時能精準發動攻擊的能力。承載全球五分之一石油出口的荷姆茲海峽仍處於癱瘓狀態，數百艘船隻受困。同時，伊朗在區域內採取「以牙還牙」策略，以重建嚇阻力，確保任何威脅都會遭到回擊。在上週以色列襲擊伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田後，伊朗隨即摧毀了卡達17%的天然氣出口產能。在納坦茲核電廠遇襲後，兩枚伊朗彈道飛彈穿透以色列防線，擊中南部城市阿拉德與迪莫納，造成180多人受傷。專家指出，伊朗當前目標不僅是停火，而是建立一個能恢復嚇阻力並確保長期經濟與安全利益的戰後秩序。近來伊朗政軍高層表示，希望取得資金回流、確保未來不再遭攻擊的保障，以及建立荷姆茲海峽航行的新規章。華府智庫國際政策研究所（CIP）伊朗問題專家莫塔札維（Negar Mortazavi）認為，指出，德黑蘭希望以自身條件結束戰爭，同時爭取解除制裁、戰損賠償及經濟籌碼。她表示：「對荷姆茲海峽的封鎖讓他們產生新想法，或許可以像世界其他地區一樣收取通行費，伊朗內部確實有這類討論。」分析人士認為，在未獲重大讓步前，伊朗不太可能放棄這項籌碼，尤其戰爭似乎讓其獲得外交未能取得的經濟利益。上週五，川普政府暫時豁免對1.4億桶伊朗海上石油的制裁，以緩解油價壓力，這就是讓伊朗得利的典型例子。