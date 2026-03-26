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美國與伊朗戰爭態勢持續，包含埃及、土耳其、巴基斯坦在內等國家負責居中斡旋。中國外交部長王毅昨日分別與埃及和土耳其外交部長通話，值得注意的是，王毅在談話中稱美國和伊朗都在釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光，暗示伊朗有意返回談判桌。中國外交部25日晚間突發布新聞稿，釋出王毅與埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）和土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）的通話內容。阿布德拉提談到了對地區局勢發展的看法，表示埃及對當前局勢深感擔憂，尤其是能源電力設施如遇襲癱瘓，將導致整個地區陷入混亂。為推動局勢降溫，埃及與各方溝通，積極推動談判。且願意與中國保持密切協調，共同加強外交努力，防止地區和世界陷入動蕩。王毅則自稱，中國和埃及都是負責任大國，反對未經聯合國安理會授權的軍事行動，反對襲擊平民和民用設施，不贊成波及海灣國家。值得注意的是，在中國外交部釋出的談話中，王毅提到，中東局勢變化很快，美國和伊朗都在釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光。這場戰爭再打下去只會帶來更多傷亡和無謂損失，導致局勢進一步外溢。國際社會應積極推動衝突當事方開啟對話，只要談起來，和平就有希望。並點名安理會的行動應有助於緩和局勢並推動對話，防止戰火擴大，宣稱中國支持埃及繼續發揮斡旋作用，推動恢復和談、停止戰爭。在與費拉的通話中，王毅則稱當務之急是積極勸和促談，抓住和平機會，推動戰火平息。強調中國支持地區國家保持冷靜，從長遠和根本利益出發理性應對當前危機局勢，堅持透過對話化解矛盾分歧，支持土耳其推動恢復談判。美國總統川普週二稱美國已和可代表伊朗政權人士取得聯繫，即將展開協商。美媒華爾街日報報導指出，土耳其、埃及與巴基斯坦等三國國正積極安排在48小時內舉行相關協商。