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五桐號：愚人節「想想可樂粿」參戰！整杯黑嚕嚕59元

清心福全：「荔枝白」60元！透明手搖飲料穿上：拉拉褲杯套

▲清心福全2026愚人節限定「荔枝白」60元。（圖／清心福全提供）

▲愚人節清心福全消費滿額送「拉拉褲杯套」。（圖／清心福全提供）

迎接清明連假前，先挑戰愚人節獵奇美食吧！手搖飲料五桐號表示，推出暗黑系「想想可樂粿」59元參戰，主打「可口可樂＋黑糖粉粿」，整杯黑嚕嚕4月1日參戰；力拚清心福全「荔枝白」60元透明飲料，搞笑把黑色珍珠洗白成「白色珍珠」，延伸2024年的珍珠白還搭配「拉拉褲杯套」。愚人節搞怪不手軟！手搖飲料五桐號也參戰，稍早發布將在4月1日開賣「想想可樂粿」，主打暗黑系「可口可樂＋黑糖粉粿」，一整杯黑嚕嚕享受氣泡快感、尬手作Q彈的黑糖粉粿，原地黑化好暢快。實際狀況依各店庫存為主，售完為止。昨天官方小編搶先劇透，表示自己喝完「想想可樂粿」的心情，大概是，掀起粉絲瘋猜。如今謎底揭曉，讓人十分期待。清心福全2024年愚人節以限定飲品「珍珠白」，幽默大家掀起話題。今年延續概念，全新打造「荔枝白」，以清甜的荔枝果漿搭配Q彈白玉珍珠，再以透明手搖飲料搶鏡頭。清心福全表示，即日起開喝「荔枝白」全台統一價60元；推薦自行攜帶透明環保杯享「折扣5元」優惠。4月1日愚人節限定活動，上午11點起，消費滿178元即可免費獲得「清心福全杯套－拉拉褲款」，直接幫飲料穿上三角立體小褲褲，吸住飲料杯身水珠又吸睛，絕對要搶下愚人節當天最幽默的打卡美照。