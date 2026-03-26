誠品行旅攜手誠品生活松菸，即日起至5月31日推出「松菸食旅提案｜你的發票我請客」。誠品行旅表示，活動期間凡凱基誠品聯名卡友憑當月於誠品生活松菸單筆消費滿 1290 元之實體發票，即可持卡於誠品行旅一樓 The Chapter 義式餐廳享平日晚間套餐「四人同行一人免費」禮遇；單筆滿 2280 元則可於誠品行旅二樓 In Between 之間餐廳享同等禮遇。優惠之後，最多可以現省下2580元的餐費。
The Chapter 位於誠品行旅一樓，鄰近松山文創園區生態池，空間明亮開放，提供多元餐點選擇。本季菜單推薦道地義式料理，「拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條」經久慢燉呈現茄汁與肉塊的濃郁香氣，「托斯卡尼風味海鮮湯」以醇厚蝦高湯融合當日直送海味。The Chapter個人套餐1290元+10%~ 1590元+10%。
四人都點最貴套餐 能現省2580元餐費
In Between 之間餐廳則以歐陸料理為主軸，本季菜單靈感源自之間哲學，主廚推薦「脆皮櫻桃鴨胸」以自製南高梅紫蘇醬汁的明亮酸感巧妙平衡豐腴油脂，以及「澳洲和牛橫膈膜佐燉飯」呈現濃郁肉香與滑順口感，在春日營造沉穩且具儀式感的味蕾旅行。In Between個人套餐1880元+10%～2580元+10%，等於若是4個人都點最高餐費之套餐，現省下2580元之餐費。
板橋凱撒大飯店「家宴中餐廳」 推四川限定主題
原以粵菜、
滬菜與陝菜為主的板橋凱撒大飯店家宴中餐廳， 此次春季美食第一棒，即推出四川限定主題美饌，4月1日起， 運用煎、炒、乾燒等技巧，著重「清鮮為底，重辣為輔」，帶來麻、 辣、鮮、香的多元層次。菜色包含如麻辣鮮香的麻婆豆腐、辣而不燥的藤椒魚頭、 膠質濃郁的老媽蹄花及孜然風韻的嘴饞牛肉等，每道420元起。
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In Between 之間餐廳則以歐陸料理為主軸，本季菜單靈感源自之間哲學，主廚推薦「脆皮櫻桃鴨胸」以自製南高梅紫蘇醬汁的明亮酸感巧妙平衡豐腴油脂，以及「澳洲和牛橫膈膜佐燉飯」呈現濃郁肉香與滑順口感，在春日營造沉穩且具儀式感的味蕾旅行。In Between個人套餐1880元+10%～2580元+10%，等於若是4個人都點最高餐費之套餐，現省下2580元之餐費。
板橋凱撒大飯店「家宴中餐廳」 推四川限定主題
原以粵菜、