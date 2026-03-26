記憶體指標股旺宏（2337）因短線漲幅過大，自 3 月 24 日起遭列處置股，預計要到 4 月 8 日才能「出關」。然而在每 20 分鐘撮合一次的禁閉期間，股價竟遭突襲連跌兩天，昨天回漲收在 142 元，未料今（26）日開盤卻慘觸 128 元跌停板。外媒觀察，此波記憶股跌勢元凶竟是 Google 發表全新壓縮技術「TurboQuant」，引發硬體需求萎縮恐慌；但分析師楊育華認為，長線 AI 缺貨結構未變，這波急殺反而是「抄底買點」現身。
揭秘 Google 黑科技！TurboQuant 憑什麼重擊硬體股？
根據外媒報導，Google 研究團隊發表的「TurboQuant」是一款免訓練的全新壓縮演算法。富國銀行（Wells Fargo）分析師 Andrew Rocha 指出，這項技術的核心殺傷力如下：
旺宏 (2337) 跌停下的投資多空防線
專家實戰：旺宏「關禁閉」第一天就跌，現在還能買嗎？
旺宏目前因列處置股需「預收款券」，流動性大幅受限。但摩爾證券投顧分析師楊育華指出，這反而是利用恐慌「洗盤」的機會，建議善用抄底 3 招 ：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據外媒報導，Google 研究團隊發表的「TurboQuant」是一款免訓練的全新壓縮演算法。富國銀行（Wells Fargo）分析師 Andrew Rocha 指出，這項技術的核心殺傷力如下：
- 極致壓縮：能將 AI 運算所需的鍵值快取（KV caches，白話即是 AI 的「短期記憶存儲槽」）大幅壓縮 6 倍且不損準確度 。
- 軟體取代硬體：透過「PolarQuant」極座標轉換技術，大幅降低系統對實體記憶體的依賴 。
- 商業衝擊：市場恐慌未來伺服器不再需要海量採購記憶體，導致美光、SanDisk 與旺宏慘遭拋售 。
|觀察項目
|摩爾投顧 楊育華分析師觀點
|阮慕驊與法人 (凱基) 觀點
|股價評價
|短線過熱回檔，買點已出現
|法人目標價上看 300 元
|交易警示
|處置至 4/8，20 分鐘人工撮合
|獲利具爆發性，全年 EPS 看 30 元
|核心理由
|HBM 產能被包下，缺貨至 2028 年
|三星退出市場，旺宏具補位優勢
|操作策略
|買黑不買紅，別等正式停火才追
|技術面優於基本面，緊盯季線
旺宏目前因列處置股需「預收款券」，流動性大幅受限。但摩爾證券投顧分析師楊育華指出，這反而是利用恐慌「洗盤」的機會，建議善用抄底 3 招 ：
- 「買黑不買紅」：把握如今日跌停的「黑 K」急跌機會分批進場，絕對不要看漲才追高。
- 鎖定低基期標的：若旺宏下單不便，可轉往同樣受惠 eMMC 題材但基期更低的「旺宏第二」。
- 參考關鍵均線：以 10MA 為買賣節奏，並嚴守季線作為最後防線；若均線走平或下彎，則需先撤。
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