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揭秘 Google 黑科技！TurboQuant 憑什麼重擊硬體股？

極致壓縮 ：能將 AI 運算所需的鍵值快取（KV caches，白話即是 AI 的「短期記憶存儲槽」）大幅壓縮 6 倍且不損準確度 。

：能將 AI 運算所需的鍵值快取（KV caches，白話即是 AI 的「短期記憶存儲槽」）大幅壓縮 6 倍且不損準確度 。 軟體取代硬體 ：透過「PolarQuant」極座標轉換技術，大幅降低系統對實體記憶體的依賴 。

：透過「PolarQuant」極座標轉換技術，大幅降低系統對實體記憶體的依賴 。 商業衝擊：市場恐慌未來伺服器不再需要海量採購記憶體，導致美光、SanDisk 與旺宏慘遭拋售 。

▲Google 發表全新演算法，外媒指其新技術恐大幅削減記憶體需求並衝擊硬體廠。圖為資料照。（圖／記者陳明安攝）

旺宏 (2337) 跌停下的投資多空防線

觀察項目 摩爾投顧 楊育華分析師觀點 阮慕驊與法人 (凱基) 觀點 股價評價 短線過熱回檔，買點已出現 法人目標價上看 300 元 交易警示 處置至 4/8，20 分鐘人工撮合 獲利具爆發性，全年 EPS 看 30 元 核心理由 HBM 產能被包下，缺貨至 2028 年 三星退出市場，旺宏具補位優勢 操作策略 買黑不買紅，別等正式停火才追 技術面優於基本面，緊盯季線

專家實戰：旺宏「關禁閉」第一天就跌，現在還能買嗎？

「買黑不買紅」：把握如今日跌停的「黑 K」急跌機會分批進場，絕對不要看漲才追高。 鎖定低基期標的：若旺宏下單不便，可轉往同樣受惠 eMMC 題材但基期更低的「旺宏第二」。 參考關鍵均線：以 10MA 為買賣節奏，並嚴守季線作為最後防線；若均線走平或下彎，則需先撤。

記憶體指標股旺宏（2337）因短線漲幅過大，自 3 月 24 日起遭列處置股，預計要到 4 月 8 日才能「出關」。然而在每 20 分鐘撮合一次的禁閉期間，股價竟遭突襲連跌兩天，昨天回漲收在 142 元，未料今（26）日開盤卻慘觸 128 元跌停板。外媒觀察，此波記憶股跌勢元凶竟是發表」，引發硬體需求萎縮恐慌；但分析師楊育華認為，長線 AI 缺貨結構未變，這波急殺反而是「」現身。根據外媒報導，Google 研究團隊發表的「TurboQuant」是一款免訓練的全新壓縮演算法。富國銀行（Wells Fargo）分析師 Andrew Rocha 指出，這項技術的核心殺傷力如下：旺宏目前因列處置股需「預收款券」，流動性大幅受限。但摩爾證券投顧分析師楊育華指出，這反而是利用恐慌「洗盤」的機會，建議善用抄底 3 招 ：