雖然美國與伊朗近日展開了外交接觸，但美國的部隊仍在前往中東集結，而根據多名熟悉美國情報的知情人士指出，伊朗近幾週也在哈爾克島（Kharg Island）加緊部署陷阱，增派軍力與防空系統，為應對美國可能發動奪島的軍事行動做準備。
根據《CNN》報導，消息人士透露，伊朗近期增派了肩射式地對空飛彈（MANPADS）駐防哈爾克島，此外，伊朗還在島上布設多種陷阱，包括反人員與反裝甲地雷，地雷一路延伸到海岸，構築多層防線，以防美軍登陸奪島。
美軍在3月13日就已對哈爾克島發動空襲，中央司令部當時表示共打擊90個目標，包括海軍水雷儲存設施、飛彈庫及多處軍事據點。一名以色列消息人士指出，若美軍想要奪取哈爾克島，可能引發伊朗以無人機及肩射飛彈反擊，造成美軍死傷，「我們希望他們不要冒這個險，而是改為攻擊油田」，以色列消息人士補充。
退役美國海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示，對於美軍潛在的奪島行動，「我非常擔心，伊朗人既聰明又冷酷，他們會竭盡所能對美軍造成最大傷亡」。史塔伏瑞迪斯指出，美軍之前空襲已削弱部分島上的防空與海防能力，但由於哈爾克島鄰近伊朗本土，美軍仍極易遭受伊朗飛彈與無人機攻擊。
哈爾格島面積約為紐約曼哈頓的三分之一，熟悉美軍規劃的人士指出，若要奪島，美方需要部署強大的登陸兵力。近期已有兩個美國海軍陸戰隊遠征單位部署至中東，他們可能是執行奪島任務的主力。此外，美國陸軍第82空降師約1000名士兵也預計近日部署至該地區。
一名海灣國家高層官員表示，盟友們私下正勸阻川普政府，不要派遣地面部隊佔領哈爾克島或奪取伊朗核設施中的高濃縮鈾，以免延長戰爭。該官員指出，若美軍佔領該島，恐導致高傷亡，並引發伊朗對海灣國家基礎設施的報復，進一步升高衝突。知情人士則透露，川普政府內部仍在評估是否值得冒險派兵奪取哈爾克島，該島是伊朗經濟的生命線，約90％的原油都經由島上的石油終端出口，美方成功奪島能成為對伊朗施壓的籌碼，但行動本身也面臨高風險。中央司令部對伊朗在哈爾克島的動向則拒絕置評。
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美軍在3月13日就已對哈爾克島發動空襲，中央司令部當時表示共打擊90個目標，包括海軍水雷儲存設施、飛彈庫及多處軍事據點。一名以色列消息人士指出，若美軍想要奪取哈爾克島，可能引發伊朗以無人機及肩射飛彈反擊，造成美軍死傷，「我們希望他們不要冒這個險，而是改為攻擊油田」，以色列消息人士補充。
退役美國海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示，對於美軍潛在的奪島行動，「我非常擔心，伊朗人既聰明又冷酷，他們會竭盡所能對美軍造成最大傷亡」。史塔伏瑞迪斯指出，美軍之前空襲已削弱部分島上的防空與海防能力，但由於哈爾克島鄰近伊朗本土，美軍仍極易遭受伊朗飛彈與無人機攻擊。
哈爾格島面積約為紐約曼哈頓的三分之一，熟悉美軍規劃的人士指出，若要奪島，美方需要部署強大的登陸兵力。近期已有兩個美國海軍陸戰隊遠征單位部署至中東，他們可能是執行奪島任務的主力。此外，美國陸軍第82空降師約1000名士兵也預計近日部署至該地區。
一名海灣國家高層官員表示，盟友們私下正勸阻川普政府，不要派遣地面部隊佔領哈爾克島或奪取伊朗核設施中的高濃縮鈾，以免延長戰爭。該官員指出，若美軍佔領該島，恐導致高傷亡，並引發伊朗對海灣國家基礎設施的報復，進一步升高衝突。知情人士則透露，川普政府內部仍在評估是否值得冒險派兵奪取哈爾克島，該島是伊朗經濟的生命線，約90％的原油都經由島上的石油終端出口，美方成功奪島能成為對伊朗施壓的籌碼，但行動本身也面臨高風險。中央司令部對伊朗在哈爾克島的動向則拒絕置評。
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