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前總統馬英九驚傳出現失智症狀，前馬英九基金會執行長蕭旭岑更直指他「忘記了很多事情」，遭質疑是爆料馬英九病情。對此，媒體人羅旺哲昨（25）日指出，聽聞學者朋友表示馬英九近期講話已不合邏輯，讓他很擔心，從過年馬英九沒有發文、遇馬年沒有大肆寫春聯，且去年馬習會10週年回顧卻未出席等多重疑點來看，一切真的很不尋常。羅旺哲昨上《57爆新聞》表示，他和一位親近馬英九的學者聊天時得知，這位學者幾個月前才去拜訪馬英九，但馬英九看著他問：「畢業了沒？」，牛頭不對馬嘴、不合邏輯，可能有斷片的情形。羅旺哲說，他聽到這種情況也很震驚和擔心馬英九，若在這樣的狀況下，背後還有有心人操縱他，被丟出更多黑料，他可以大膽預言：「2026國民黨直接完蛋」。羅旺哲提及，馬英九近期也有許多與過往不同的舉動，首先是馬習會去年10周年，馬英九基金會有辦論壇，馬英九理應出席，卻沒有出現；另外，今年是馬年，而馬英九平常最喜歡寫春聯，今年又碰到選舉年，應該會找民意代表發春聯，但比例非常少。此外，羅旺哲也注意到馬英九的臉書發文有點不尋常，因馬英九最後一篇貼文是1月7日，過年時間沒有發文，這很不像馬英九的作風，且馬英九通常會跟著時事發文，當總統賴清德上周談到重啟核二、核三，依照馬英九的個性應會對此事發聲，但至今始終靜悄悄。