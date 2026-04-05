今天4月5日是「清明節」，其實清明是唯一一個變成國定假日的節氣，而且「清明」和「寒食節」息息相關，當時為了紀念春秋時期的忠臣介之推，因此當天嚴禁生火，只能吃冷食，後來因為寒食和清明時間相近，就漸漸融合成一個節日。《NOWNEWS》整理了清明節由來、清明節為什麼要吃潤餅、清明節禁忌，讓讀者一次了解。
清明節由來
「清明」原本是二十四節氣，「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明」，清明也是唯一演變成國定假日的節氣，清明節起源於春秋時期的「寒食節」，相傳寒食節是為了紀念春秋時期晉國的忠臣介之推，當天嚴禁煙火，只能吃冷食。隨著時代演進，由於寒食節與清明節氣的時間相近，兩者的習俗逐漸融合。到了唐代，掃墓祭祖正式成為清明的主要活動，並流傳至今，成為我們所熟知的清明節。
清明節為什麼要吃潤餅？
相傳春秋時期，晉獻公的兒子重耳為了躲避父親寵妾驪姬的陷害，逃到國外，卻不小心在山中迷路，糧食都被吃光後，忠臣介子推割下自己腿上的一塊肉煮成肉湯，給飢腸轆轆的重耳吃，19年後重耳回到晉國成為晉文公，對功臣大行封賞，卻忘了介子推，介子推也不願意邀功，隱居山林；後來晉文公在他人的提醒下想起介子推，介子推仍不願出山，這時晉文公竟聽信他人建議放火燒山，想逼出介子推，不料介子推寧死不出，葬身山中。
晉文公相當後悔，下令全國這天、也就是清明，禁止生火，只能吃冷食，稱為「寒食禁火」，後續只要到清明，大家都不會開火煮飯，唐代把掃墓祭祖和寒食合併之後，可能因為早起掃墓沒有時間煮飯，大家就以餅，搭配祭拜的三牲五果來吃，流傳到現在，就變成清明節時，吃潤餅的原因。
清明節禁忌
1、別太晚掃墓：根據命理專家小孟老師指出，掃墓最好在下午5點前完成。
2、不要隨意出入無人居住的老屋：傳說往生的靈魂會在這個時候回來，如果隨便進入沒有人居住的老屋，可能會打擾到靈體。
3、別到有祖先牌位的朋友家：若朋友家有祖先牌位，體質比較弱的人可能會感到身體不適。
4、不要在墓地拍照錄影：在掃墓時拍照錄影對祖先不敬，更可能會驚擾其他靈體。
5、不要穿新鞋上山：「鞋」的發音跟「邪」一樣，如果穿新鞋上山可能會招來邪氣。
6、家裡不能太吵鬧：這天祖先靈魂會回家看看，應該禁房事、打麻將等活動，而且電視的音量也要調小聲一點，以免打擾先人。
7、外人不能亂拜：如果陪朋友去掃墓，記得不要點香祭拜朋友的祖先，以免引發對方祖先好奇。
8、水果別拜這4種：祭拜的時候，不要準備芭樂，番茄、香蕉、釋迦，因為這4種水果分別代表芭樂票、血光、招你來、佛頭。
9、掃完墓不要直接回家：可以先到有人潮的地方走走，把身上的穢氣散去後，再回家。
10、當日壽星不要掃墓：清明當天生日的人屬「喜」，不宜進入墓區，若非去不可建議隨身攜帶艾草。
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「清明」原本是二十四節氣，「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明」，清明也是唯一演變成國定假日的節氣，清明節起源於春秋時期的「寒食節」，相傳寒食節是為了紀念春秋時期晉國的忠臣介之推，當天嚴禁煙火，只能吃冷食。隨著時代演進，由於寒食節與清明節氣的時間相近，兩者的習俗逐漸融合。到了唐代，掃墓祭祖正式成為清明的主要活動，並流傳至今，成為我們所熟知的清明節。
相傳春秋時期，晉獻公的兒子重耳為了躲避父親寵妾驪姬的陷害，逃到國外，卻不小心在山中迷路，糧食都被吃光後，忠臣介子推割下自己腿上的一塊肉煮成肉湯，給飢腸轆轆的重耳吃，19年後重耳回到晉國成為晉文公，對功臣大行封賞，卻忘了介子推，介子推也不願意邀功，隱居山林；後來晉文公在他人的提醒下想起介子推，介子推仍不願出山，這時晉文公竟聽信他人建議放火燒山，想逼出介子推，不料介子推寧死不出，葬身山中。
晉文公相當後悔，下令全國這天、也就是清明，禁止生火，只能吃冷食，稱為「寒食禁火」，後續只要到清明，大家都不會開火煮飯，唐代把掃墓祭祖和寒食合併之後，可能因為早起掃墓沒有時間煮飯，大家就以餅，搭配祭拜的三牲五果來吃，流傳到現在，就變成清明節時，吃潤餅的原因。
1、別太晚掃墓：根據命理專家小孟老師指出，掃墓最好在下午5點前完成。
2、不要隨意出入無人居住的老屋：傳說往生的靈魂會在這個時候回來，如果隨便進入沒有人居住的老屋，可能會打擾到靈體。
3、別到有祖先牌位的朋友家：若朋友家有祖先牌位，體質比較弱的人可能會感到身體不適。
4、不要在墓地拍照錄影：在掃墓時拍照錄影對祖先不敬，更可能會驚擾其他靈體。
5、不要穿新鞋上山：「鞋」的發音跟「邪」一樣，如果穿新鞋上山可能會招來邪氣。
6、家裡不能太吵鬧：這天祖先靈魂會回家看看，應該禁房事、打麻將等活動，而且電視的音量也要調小聲一點，以免打擾先人。
8、水果別拜這4種：祭拜的時候，不要準備芭樂，番茄、香蕉、釋迦，因為這4種水果分別代表芭樂票、血光、招你來、佛頭。
9、掃完墓不要直接回家：可以先到有人潮的地方走走，把身上的穢氣散去後，再回家。
10、當日壽星不要掃墓：清明當天生日的人屬「喜」，不宜進入墓區，若非去不可建議隨身攜帶艾草。