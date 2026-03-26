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民進黨大老江昭儀之妻、前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案，去年12月遭羈押至今，黨內初選期間還發聲明「選到底」，彰化地檢署今依違反《貪污治罪條例》起訴，具體求刑9年6月，未來恐沒機會代表民進黨參選。縣黨部表示，中央黨部廉政會已立案議處中，縣黨部將依相關議處結果做後續處理。曾經三連霸的前民進黨彰化縣議員江熊一楓（74歲），於本屆落選後欲捲土重來，卻因任內捲入助理費案被羈押在看守所至今，今年1月由前立委江昭儀代表妻子完成登記，卻被對手質疑黑箱作業、按鈴控告偽造文書罪，縣黨部仍照常辦理電話民調，並宣布江熊一楓與現任縣議員李俊諭領先。江熊一楓的助理費案今（26）日偵查終結，彰化地檢署表示，江熊一楓合計向彰化縣議會詐取487萬797元，檢察官以《貪污治罪條例》「利用職務上機會詐取財物」、《刑法》「使公務員登載不實公文書」等罪嫌，對江熊一楓及其助理等5人提起公訴，考量江熊一楓犯後坦承並繳回全部犯罪所得，建請法院量處有期徒刑9年6月，宣告褫奪公權。民進黨彰化縣黨部隨即發出新聞稿，表示針對江熊一楓涉詐助理費遭地檢署起訴一事，任何違法行為都須接受法律制裁並予以譴責。縣黨部主委楊富鈞表示，此案由中央黨部廉政會立案議處中，待廉政會議處後，縣黨部會依相關議處結果做後續處理，並再次重申黨員若涉及不法行為絕對不予縱容，任何的不法行為都必須受到法律制裁、勿枉勿縱。