全台股民請注意！股東會紀念品最後買進日進入最後衝刺。今（26 ）天雖然僅有 22 檔標的截止，卻是「含金量」極高的一天。除了擁有 130 萬股東的重量級權值股鴻海（2317），還有今年萌度爆表的佳世達（2352）史努比陶瓷碗。投資人只要在今日收盤前成交持有，不論股數多寡，都能鎖定 2026 年的股東專屬好禮。
今日焦點：史努比、大金主與 6 元入袋攻略
萌系教主：佳世達（2352）
佳世達今年推出的「史努比陶瓷雙碗組」實用又可愛，是今日最具「收藏價值」的標的。以其今日約 23.65 元的股價計算，一張不到 2.5 萬即可持有一張，若是買進零股成本更低，預計將引發零股族在最後一刻進場。
權值霸主：鴻海（2317）
擁有全台最多股東人數的鴻海，今年維持「2026 年專屬購物優惠」策略。對於經常在鴻海生態系（如電商、3C 產品）消費的股東來說，實質回饋價值不容小覷，買入 1 股即可鎖定股東身分。
CP 值王者：愛地雅（8933）
對於單純想參與「領紀念品樂趣」的新手，愛地雅今日股價僅約 6.6 元，買入 1 股成本不到 10 元（需考量券商最低手續費），即可領取實用香皂，是今日進場門檻最低的選擇。
3/26 最後買進：22 檔紀念品清單（代號排序）
💡 股東會紀念品 FAQ：領取攻略
Q1：買 1 股（零股）真的可以領嗎？
本清單中多數大廠（如鴻海、佳世達）皆開放零股領取。但請注意「潛規則」：持股未滿 1,000 股的零股股東，通常必須親自參加「電子投票」或親自出席股東會才能領取。若公司特別公告「持股未滿 1,000 股不發放」，則買零股也無法領取。
Q2：為什麼最後買進日是今天（3/26）？
依規定，股東會名冊需在開會前 60 天停止過戶。由於台股採 T+2 交割制度，若要在名冊上「有名」，必須在停止過戶日前 2 個交易日成交。因此，想鎖定 2026 年這 22 檔的好禮，今天就是最後期限。
Q3：零股股東沒收到開會通知書怎麼辦？
大多數公司「不會」主動寄發通知書給零股股東。建議投資人自行致電各公司的「股務代理機構」申請補寄，或在投票期間憑電子投票證明至指定地點領取紀念品。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
萌系教主：佳世達（2352）
佳世達今年推出的「史努比陶瓷雙碗組」實用又可愛，是今日最具「收藏價值」的標的。以其今日約 23.65 元的股價計算，一張不到 2.5 萬即可持有一張，若是買進零股成本更低，預計將引發零股族在最後一刻進場。
權值霸主：鴻海（2317）
擁有全台最多股東人數的鴻海，今年維持「2026 年專屬購物優惠」策略。對於經常在鴻海生態系（如電商、3C 產品）消費的股東來說，實質回饋價值不容小覷，買入 1 股即可鎖定股東身分。
對於單純想參與「領紀念品樂趣」的新手，愛地雅今日股價僅約 6.6 元，買入 1 股成本不到 10 元（需考量券商最低手續費），即可領取實用香皂，是今日進場門檻最低的選擇。
3/26 最後買進：22 檔紀念品清單（代號排序）
|股票代號
|中文名稱
|紀念品內容
|參考股價(3/24)
|1536
|和大
|超商 50 元商品卡
|51.1
|1904
|正隆
|春風官方購物商城 AeSHOP 折價券
|18.65
|2103
|台橡
|休閒運動襪子禮盒
|19.65
|2317
|鴻海
|鴻海股東 2026 年專屬購物優惠
|195
|2352
|佳世達
|史努比陶瓷雙碗組
|23.65
|2436
|偉詮電
|香皂禮盒 (二入)
|62.8
|2449
|京元電子
|鋼珠筆組
|278.5
|2455
|全新
|商品卡 35 元
|242.5
|3034
|聯詠
|超商商品卡 50 元
|370
|3037
|欣興
|OK 超商 100 元商品卡
|460
|3234
|光環
|保冷袋或等值之其他商品
|87.5
|3406
|玉晶光
|7-11 商品卡 50 元
|454.5
|3450
|聯鈞
|印花樂山中健行琥珀茶色耐熱杯
|257
|4133
|亞諾法
|統一超商 35 元商品卡
|23.05
|4916
|事欣科
|統一超商 50 元商品卡
|59.8
|6156
|松上
|香皂
|19.35
|6257
|矽格
|7-11 商品卡-面額 50 元
|126.5
|8111
|立碁
|清淨海洗衣膠囊
|60.7
|8383
|千附
|蜂王拾光漫遊經典皂二入盒
|45
|8933
|愛地雅
|香皂
|6.6
|8996
|高力
|7-ELEVEN 商品卡面額 50 元
|772
|9917
|中保科
|統一超商或全家超商 100 元商品卡
|113
Q1：買 1 股（零股）真的可以領嗎？
本清單中多數大廠（如鴻海、佳世達）皆開放零股領取。但請注意「潛規則」：持股未滿 1,000 股的零股股東，通常必須親自參加「電子投票」或親自出席股東會才能領取。若公司特別公告「持股未滿 1,000 股不發放」，則買零股也無法領取。
Q2：為什麼最後買進日是今天（3/26）？
依規定，股東會名冊需在開會前 60 天停止過戶。由於台股採 T+2 交割制度，若要在名冊上「有名」，必須在停止過戶日前 2 個交易日成交。因此，想鎖定 2026 年這 22 檔的好禮，今天就是最後期限。
Q3：零股股東沒收到開會通知書怎麼辦？
大多數公司「不會」主動寄發通知書給零股股東。建議投資人自行致電各公司的「股務代理機構」申請補寄，或在投票期間憑電子投票證明至指定地點領取紀念品。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。