全台股民請注意！股東會紀念品最後買進日進入最後衝刺。今（26 ）天雖然僅有 22 檔標的截止，卻是「含金量」極高的一天。除了擁有 130 萬股東的重量級權值股鴻海（2317），還有今年萌度爆表的佳世達（2352）史努比陶瓷碗。投資人只要在今日收盤前成交持有，不論股數多寡，都能鎖定 2026 年的股東專屬好禮。

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今日焦點：史努比、大金主與 6 元入袋攻略

萌系教主：佳世達（2352）
佳世達今年推出的「史努比陶瓷雙碗組」實用又可愛，是今日最具「收藏價值」的標的。以其今日約 23.65 元的股價計算，一張不到 2.5 萬即可持有一張，若是買進零股成本更低，預計將引發零股族在最後一刻進場。

權值霸主：鴻海（2317）
擁有全台最多股東人數的鴻海，今年維持「2026 年專屬購物優惠」策略。對於經常在鴻海生態系（如電商、3C 產品）消費的股東來說，實質回饋價值不容小覷，買入 1 股即可鎖定股東身分。

▲鴻海（2317）奪得豐雲學堂股東會熱度冠軍，高達2.5萬次點閱，其股東專屬購物優惠最受關注。（圖／翻攝自鴻海官網 foxconn.com）
▲鴻海（2317）奪得豐雲學堂股東會熱度冠軍，高達2.5萬次點閱，其股東專屬購物優惠最受關注。（圖／翻攝自鴻海官網 foxconn.com）
CP 值王者：愛地雅（8933）
對於單純想參與「領紀念品樂趣」的新手，愛地雅今日股價僅約 6.6 元，買入 1 股成本不到 10 元（需考量券商最低手續費），即可領取實用香皂，是今日進場門檻最低的選擇。

3/26 最後買進：22 檔紀念品清單（代號排序）

股票代號 中文名稱 紀念品內容 參考股價(3/24)
1536 和大 超商 50 元商品卡 51.1
1904 正隆 春風官方購物商城 AeSHOP 折價券 18.65
2103 台橡 休閒運動襪子禮盒 19.65
2317 鴻海 鴻海股東 2026 年專屬購物優惠 195
2352 佳世達 史努比陶瓷雙碗組 23.65
2436 偉詮電 香皂禮盒 (二入) 62.8
2449 京元電子 鋼珠筆組 278.5
2455 全新 商品卡 35 元 242.5
3034 聯詠 超商商品卡 50 元 370
3037 欣興 OK 超商 100 元商品卡 460
3234 光環 保冷袋或等值之其他商品 87.5
3406 玉晶光 7-11 商品卡 50 元 454.5
3450 聯鈞 印花樂山中健行琥珀茶色耐熱杯 257
4133 亞諾法 統一超商 35 元商品卡 23.05
4916 事欣科 統一超商 50 元商品卡 59.8
6156 松上 香皂 19.35
6257 矽格 7-11 商品卡-面額 50 元 126.5
8111 立碁 清淨海洗衣膠囊 60.7
8383 千附 蜂王拾光漫遊經典皂二入盒 45
8933 愛地雅 香皂 6.6
8996 高力 7-ELEVEN 商品卡面額 50 元 772
9917 中保科 統一超商或全家超商 100 元商品卡 113
💡 股東會紀念品 FAQ：領取攻略

Q1：買 1 股（零股）真的可以領嗎？
本清單中多數大廠（如鴻海、佳世達）皆開放零股領取。但請注意「潛規則」：持股未滿 1,000 股的零股股東，通常必須親自參加「電子投票」或親自出席股東會才能領取。若公司特別公告「持股未滿 1,000 股不發放」，則買零股也無法領取。

Q2：為什麼最後買進日是今天（3/26）？
依規定，股東會名冊需在開會前 60 天停止過戶。由於台股採 T+2 交割制度，若要在名冊上「有名」，必須在停止過戶日前 2 個交易日成交。因此，想鎖定 2026 年這 22 檔的好禮，今天就是最後期限。

Q3：零股股東沒收到開會通知書怎麼辦？
大多數公司「不會」主動寄發通知書給零股股東。建議投資人自行致電各公司的「股務代理機構」申請補寄，或在投票期間憑電子投票證明至指定地點領取紀念品。

資料來源：永豐金證券

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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