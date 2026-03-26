🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是3月27日至3月29日。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是3月27日至3月31日。（圖／全家www.family.com.tw）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是3月25日至3月29日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

🟡美廉社

▲美廉社APP於3月26日上午9時開沙琪瑪9入25元，平均每個2.7元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社APP於3月26日上午9時開賣「VV茶系列」每瓶590ml、每罐15元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」再度登場，3月27日至3月29日限時3天，買1送1、買2送2、加1元多1件好康齊發。平均單件特價來看，、DUSKIN洗碗精25元、越南花生80元。天氣熱想吃冰的話，；森永牛奶糖雪派買2送1，平均單支53元、約6.7折；瑞穗鮮乳雪糕6支200元，平均單支33元、相當於7.4折。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是3月27日至3月31日，換算為單件特價，門市「限時殺5日」是3月25日至3月29日，共4款商品買一送一，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，，口味有雞蛋、黑糖可選；另外自有品牌「VV茶系列」每瓶590ml、祭出每罐15元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。