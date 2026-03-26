🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」再度登場，3月27日至3月29日限時3天，買1送1、買2送2、加1元多1件好康齊發。平均單件特價來看，牛奶花生18元、農心辛辣白菜拉麵25元、黑雷神草莓巧布朗尼40元、DUSKIN洗碗精25元、越南花生80元。

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天氣熱想吃冰的話，杜老爺甜筒10支299元，平均單支不到30元、約是6.1折；森永牛奶糖雪派買2送1，平均單支53元、約6.7折；瑞穗鮮乳雪糕6支200元，平均單支33元、相當於7.4折。

▲7-11「超值五六日」是3月27日至3月29日。（圖／7-11提供）
▲7-11「超值五六日」是3月27日至3月29日。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是3月27日至3月31日，換算為單件特價，2.5L鹼性水23元、生茶21元、杜老爺甜筒25元、双響泡日式雞白湯麵23元、日清三明治餅乾28元、雀巢威化巧克力25元、全家霜淇淋28元。

▲全家「5日5好康」是3月27日至3月31日。（圖／全家www.family.com.tw）
▲全家「5日5好康」是3月27日至3月31日。（圖／全家www.family.com.tw）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是3月25日至3月29日，共4款商品買一送一，包括杜老爺藍莓優格甜筒平均23元、農心海鮮烏龍麵平均25元、2L海洋深層水平均25元、農心安城湯麵平均25元。

▲萊爾富「限時殺5日」是3月25日至3月29日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富「限時殺5日」是3月25日至3月29日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，3月26日上午9時開賣Simple Life沙琪瑪25元，每包9入、平均每個沙琪瑪只要2.7元，口味有雞蛋、黑糖可選；另外自有品牌「VV茶系列」每瓶590ml、祭出每罐15元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。

▲美廉社APP於3月26日上午9時開沙琪瑪9入25元，平均每個2.7元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於3月26日上午9時開沙琪瑪9入25元，平均每個2.7元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於3月26日上午9時開賣「VV茶系列」每瓶590ml、每罐15元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於3月26日上午9時開賣「VV茶系列」每瓶590ml、每罐15元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
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