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總統賴清德日前提及評估重啟核二、核三引發熱議，對此行政院今（26）日強調，對於二次能源轉型目標不變，包括多元綠能、深度節能，還有先進儲能都已經有相當的成效，對於核能態度沒有改變，就是要核安無虞、核廢有解與社會共識，「現階段是持續發展多元綠能及二次能源轉型」。對於政府對核電態度，行政院發言人李慧芝說，過去包括像是大家都知道蘇聯的車諾比、美國的三哩島還有日本的福島核電廠重大的核災事故發生之後，全世界都興起了對核能的檢討與反思。李慧芝強調，政府對於二次能源轉型目標不變，包括多元綠能、深度節能，還有先進儲能都已經有相當的成效。對於核能態度沒有改變，就是要核安無虞核廢有解與社會共識，現階段是持續發展多元綠能及二次能源轉型。李慧芝表示，截至目前為止，綠能的發電也有相當的成果。包括去年全國的再生能源的發電量來到了378億度。超越了核三加核二的總發電量。另外全國的風光裝置容量也成長將近10倍，2025也就是去年是來到了20Gigawatt。李慧芝說，另在綠電部分，是由企業直接採購，2025跟2020年相比，成長幅度來到了2300%。依據立法院所通過的《核管法》，部分核電廠是具有重新啟動的條件。但是呢台電還是要先經過自主安全報告，還要再提交給核安會審核，因此還有一段相當長的流程。