我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後親中言行頻頻引發討論，而過去她也曾多次拋出「鄭習會」構想，雖近期黨中央已統一用語，改以「赴中交流」取代，並禁止再提「鄭習會」，此一轉變也被外界解讀為政策降溫。對此，資深媒體人吳子嘉直言，對岸昔日集中火力壓在鄭麗文、國民黨中央、馬英九身上，結果這些人卻逐漸失控，所以北京現在嚇壞了。吳子嘉25日在網路直播節目《董事長開講》中分析，近期馬英九基金會爆發人事風波，加上後續可能延伸的法律爭議，恐讓北京方面重新評估與國民黨互動的方式。他認為，在這樣的情況下，習近平恐不會與鄭麗文會面，這對國民黨而言是一項重要警訊。吳子嘉指出，面對敏感時刻，鄭麗文不僅未低調處理，反而持續對馬辦人事風波發表意見，甚至還捅金溥聰一刀。吳子嘉形容，鄭麗文是個「喜歡鬧事又不可控」的黨主席，「嘴X人壞」也是她的毛病，這恐釀國民黨走向敗亡，呼籲她應盡快收斂，別再鬧笑話，至於黨中央也應趁機扮演積極交流的角色。吳子嘉進一步說明，目前局勢出現3大關鍵性變化，首先、馬英九體系原有的兩岸交流管道，短期內可能受阻，進入司法不確定階段；其次、鄭麗文正嘗試主導黨內的政治動員，並重建敘事的領導權；第三、北京對台策略轉為更低調、分散、多管道的布局操作。吳子嘉強調，過去北京方面原本將重心放在鄭麗文、國民黨中央、馬英九身上，但隨著局勢發展，發現這些人都逐漸走向「失控」，所以北京現在嚇壞了，進而調整策略。吳子嘉最後總結，目前整個趨勢來講，在野陣營與中方的互動，由單一窗口轉向多方競逐與風險控管的新階段。