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肯德基：「香菜爆擊蛋撻」聯名多力多滋！3/31開賣

▲肯德基愚人節「香菜爆擊蛋撻」聯名多力多滋！3月31日限量開賣。（圖／翻攝自KFC FB）

▲肯德基x多力多滋，愚人節「香菜爆擊蛋撻」開吃。（圖／肯德基提供）

銀座杏子日式豬排：「皮蛋香菜豬排」一日快閃！

4月1日愚人節沒在開玩笑！眾多美食都瘋了，肯德基表示，聯名零食多力多滋、以香菜口味玉米片打造「香菜爆擊蛋撻」，濃郁奶香加入特製流心香菜風味醬，3月31日開賣甜鹹組合不是惡作劇；銀座杏子日式豬排表示，愚人節限定餐點「皮蛋香菜豬排」不是噱頭，一日快閃限量開搶。台灣肯德基沒放過愚人節！今（26）日宣布推出愚人節限時新品「香菜爆擊蛋撻」，聯名零食多力多滋香菜口味玉米片，以顛覆想像的甜鹹組合，挑戰衝擊口味。肯德基表示，蛋撻頂層鋪滿香菜多力多滋脆片、一口咬下清脆的口感；濃郁蛋奶香氣的內餡、加入流心香菜風味醬​，甜鹹交錯的強烈對比，挑戰香菜控。◾️「香菜爆擊蛋撻」單點57元。◾️優惠代碼「50489」香菜嚐鮮券101元：香菜爆擊蛋撻＋原味蛋撻。◾️「香菜爆擊蛋撻」禮盒305元：香菜爆擊蛋撻 x 6。銀座杏子日式豬排也表示，愚人節「我們沒開玩笑」，4月1日開賣「皮蛋香菜豬排」390元，在經典酥脆的豬排，淋入滑嫩皮蛋醬汁、並壓上一層香菜，號召大家來挑戰。銀座杏子日式豬排小編還提醒大家，錯過再等一年、或可能永遠等不到，令人莞爾。有勇氣的香菜美食控們，趁愚人節來個「認真程度100%的味蕾挑戰」吧！