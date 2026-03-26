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▲小草舉著「相信柯文哲，清清白白」、「可以不同立場，不可以沒良知」的布條集結現場。（圖／記者鍾昀軒攝影）

前民眾黨主席身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，今（26日）台北地院一審結果將出爐。而民眾黨雖未動員包車北上，仍各自集結於台北地院外聲援。稍早，距離宣判時間僅剩1個多小時，北院外已聚集數十名小草，高舉寫著：「相信柯文哲，清清白白」、「可以不同立場，不可以沒良知」等字眼的布條，現場最新畫面曝光。自柯文哲被起訴到開庭審理至今，不少小草自發性到場聲援，甚至領取旁聽證入場旁聽。民眾黨議員江和樹透露，柯文哲「不愛麻煩別人」加上宣判日為上班日，故用大眾運輸共乘等方式各自於今（26日）下午1時前往台北地院聲援。而民眾黨也提前在愛國西路上申請集會遊行地點。為了維護現場安全，北市警局也不敢大意，包括中正一分局、保一總隊一共動員80名警力到場。檢方認為，柯文哲在京華城案中涉嫌收受沈慶京「1500」賄賂及210萬元的不實政治獻金，核予京華城取得20%的容積獎勵，藉此獲取高達121億元不法利益；檢方依《貪污治罪條例》中的圖利與違背職務收賄等重罪，對柯具體求處15年重刑、併科5000萬罰金並褫奪公權10年。此外，柯文哲涉嫌利用木可公司侵占高達千萬的政治獻金，另遭求處有期徒刑6年；加上其處理眾望基金會事務時涉犯背信罪遭求刑2年6月，一共對柯文哲求刑28年6月。