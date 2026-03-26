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「京華城弊案」將在今天（26日）下午兩點半宣判！被外界稱為「重罪組」的李文宗、沈慶京與應曉薇，各被求處17年4月、17年及16年6月重刑，下午2點多李、沈、應3人遵守先前審判長的要求，先後現身北院聽判，至於稍後的判決結果，法官將是會採信被告「無罪」辯詞，還是依檢方起訴罪名「打臉」，引發社會關注。在柯文哲與其競辦財務長李文宗的部分，兩人被控於京華城案中共同收受1710萬元賄賂，涉犯違背職務收賄罪；另在政治獻金案中，涉嫌將 6834萬元捐款據為己有，觸犯公益侵占罪；此外，眾望基金會 827萬元捐款被挪用於支付黨工薪資一事，則被認定構成背信罪。儘管兩人皆堅持「無罪」，檢方仍針對柯文哲四大罪共求刑28年半，並對李文宗三項罪名分別求處10年、5年及2年4個月徒刑。李文宗所涉罪名之法定刑度最高可達無期徒刑。至於行賄方的核心人物，威京集團主席沈慶京被控透過提高京華城容積率，為集團謀取高達 121億元的不法利益，涉嫌分別向柯文哲、應曉薇及吳順民行賄 1710萬元、5250萬元及363萬元。沈慶京雖主張無罪，但檢方依圖利罪與違背職務行賄罪，分別對其求處 12年與5年重刑。另外，國民黨台北市議員應曉薇，因涉嫌收受沈慶京 5250萬元賄款並涉嫌隱匿犯罪所得，被依違背職務收賄與洗錢罪起訴，建請法院針對收賄部分判處 13年，洗錢部分判處 3年6個月。