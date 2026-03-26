大重機車友有福了！桃園市政府與台北市政府接連宣布 4 月停車新制，紅、黃牌重機將可正式停入機車格。桃園市搶先於 4 月 1 日啟動「全市解禁」，其中一項「跨停 2 格只收 1 格錢」的超佛規定更讓網友讚爆，但也引發機車族質疑停車空間遭擠壓；對比台北 4 月 6 日起僅試辦 24 處且收費 2 倍，桃園誠意讓車友直呼「平權開始」。本篇帶讀者一次看懂新規定與省錢攻略。
北桃停車新制對決：桃園全市解禁、台北試辦24處
兩大城市在 4 月同步啟動新制，但桃園市在開放範圍與費率彈性上明顯對重機族群更為友善。
▼桃園市 vs. 台北市大重機停車新制完整對照
桃園領先全台！交通局長：落實「停 2 收 1」共享精神
桃園市交通局長張新福指出，由於大重機停放汽車格常造成空間浪費，因此新制開放全市路邊機車格，並採「一車一格」為原則。即便重機車身較長需跨停 2 格，桃園市府僅收 1 格的機車停車費，目的在於提供更多元的停車選擇並有效利用城市空間。
台北市 4/6 接棒：24 處路外停車場啟動壓力測試
台北市停管處則預計自 4 月 6 日 起啟動為期 6 個月的試辦。李杰儒科長說明，現行大重機在路外停車場僅能停汽車格，常有「一機佔一車位」爭議。試辦期間採「雙軌制」，車友可依需求選擇停放汽車區（小型車費率）或機車區（機車 2 倍費率），現場將設置專屬停車須知牌面引導（如下圖）。
網友戰兩派：道路平權 vs. 壓縮機車位？
新制曝光後引發熱烈討論。部分網友擔憂「市區沒位子還斜停 2 格」，認為應增加格位而非共享；但也有大批車友力挺是「道路平權的開始」，並認為大重機退出汽車格能釋放空間給汽車族，對雙方皆有利。
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兩大城市在 4 月同步啟動新制，但桃園市在開放範圍與費率彈性上明顯對重機族群更為友善。
▼桃園市 vs. 台北市大重機停車新制完整對照
|比較項目
|桃園市（115/4/1 啟動）
|台北市（115/4/6 啟動）
|開放範圍
|全市路邊機車格（含收費與不收費）
|指定 24 處公有路外停車場
|費率計收
|比照機車費率（跨停 2 格仍收 1 格錢）
|比照機車費率之 2 倍
|停放規範
|至多斜停 2 格，需完整入格
|至多斜停 2 格，依標誌與專屬牌面停放
|管理重點
|資源共享，化解佔用汽車格痛點
|壓力測試，優化管理空間並滿足載具需求
桃園市交通局長張新福指出，由於大重機停放汽車格常造成空間浪費，因此新制開放全市路邊機車格，並採「一車一格」為原則。即便重機車身較長需跨停 2 格，桃園市府僅收 1 格的機車停車費，目的在於提供更多元的停車選擇並有效利用城市空間。
台北市 4/6 接棒：24 處路外停車場啟動壓力測試
台北市停管處則預計自 4 月 6 日 起啟動為期 6 個月的試辦。李杰儒科長說明，現行大重機在路外停車場僅能停汽車格，常有「一機佔一車位」爭議。試辦期間採「雙軌制」，車友可依需求選擇停放汽車區（小型車費率）或機車區（機車 2 倍費率），現場將設置專屬停車須知牌面引導（如下圖）。
新制曝光後引發熱烈討論。部分網友擔憂「市區沒位子還斜停 2 格」，認為應增加格位而非共享；但也有大批車友力挺是「道路平權的開始」，並認為大重機退出汽車格能釋放空間給汽車族，對雙方皆有利。