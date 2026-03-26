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▲戴安娜轉行經商後曾是年薪千萬的CEO。（圖／戴安娜提供）

歌手戴安娜過去從節目《超級星光大道2》出道，打扮中性酷帥，後來轉行經商，成為年薪千萬的CEO，但近2年卻突然消失在社群，直到最近才重新回歸、經營自媒體。早已切除雙乳進行上半身變性手術的她，坦言自己至今也一直在跨性別的路上努力，現在聲音變得更加低沉，已經無法再唱歌了，但她不後悔自己的決定，並宣布以新名字「Tyler 泰勒」重新出發，開設屬於自己的Podcast頻道復出。戴安娜2007年透過《星光》走紅後，2014年曾重新演繹梅豔芳的歌曲〈下輩子別再做女人〉，大受好評，同年她也宣布出櫃，成為台灣首個出櫃的女歌手。2017年戴安娜則轉戰商場，成為區塊鏈公司Maxonrow的CEO，一度年薪高達千萬；戴安娜後來也投資電商Boojimo，成為董事長，事業做很大，但近2年她卻突然消失在社群。據《CTWANT》報導，戴安娜最近改名「Tyler 泰勒」後，終於復出受訪。她坦言沉澱的這2年一直都在跨性別的道路上努力，早在2018年左右就做了乳房切除手術「半變性」，這段時間也持續接受藥物治療、積極健身，體態已經變得跟一般男性無異，聲音也因此變得低沉，無法唱出過去的嘹亮歌聲，但她不後悔，只希望能活成自己理想中的樣子。泰勒也坦承自己一度因為性別問題痛苦到想尋短，所以她目前也持續看心理醫師，想讓身心都變得健康，她也同時努力克服心中觀念，知曉自己無法成為百分百的男生，她不再堅持要與別人比較，而是轉而追求內心的平靜。現在她也開設屬於自己的Podcast頻道《第二次呼吸》，28日還將與同為跨性別者的最美檢察官「樂檢」陳漢章一起出席《我一直都在—跨性別現身日：看見並款待真實的靈魂》公開座談會，暢聊變性的心路歷程。