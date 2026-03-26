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民眾黨前主席涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，遭求刑28年6月，今天下午2時30分宣判，由於倘若遭判10年以上，將因《選罷法》排黑條款失去角逐2028總統大選資格，外界格外關注。文化大學國發所兼任教授曲兆祥坦言，若柯參政權被剝奪，對他和民眾黨都將造成絕對性的傷害，「判這麼重，某程度上支持者也會懷疑」，不過是否意味未來政治版圖回歸藍綠對決，他則不這麼認為「將來會有新的人出線，可能是黃國昌，也可能是還沒冒出頭的人」。曲兆祥接受《NOWNEWS今日新聞》電訪，針對柯文哲案今將宣判一事直言，最重要的觀察點當然是有罪無罪，倘若有罪，有沒有判超過10年將是關鍵點，因為超過10年參政權將被剝奪掉，當然對個人政治生涯造成絕對性傷害，「即使可以上訴二、三審，但案情判這麼重，法院也認為有犯罪事實，這種程度上支持者也會懷疑」，沒有參政的政治人物，就類似將軍失去戰場，跟普通人一樣，盼10年以上，確實對個人會有實質影響。此外，曲兆祥也指出，民眾黨成立迄今不滿7年，一個歷史這麼短的政黨，跟創黨領導人的直接關聯這麼強，判重刑當然對民眾黨是傷害，所以今天審判會直接關係到柯文哲跟民眾黨的發展。至於若柯文哲無法參政，是否意味未來政治版圖將回歸藍綠對決，曲兆祥則不這麼認為，因為台灣政治生態已不是完全藍綠對決。他指出，從1990年到現在30多年，台灣都有一塊中間的人對國民黨、民進黨也不滿意，若沒有這個空間，當年的新黨、親民黨、台聯、民眾黨都不可能有發展空間。曲兆祥譬喻，「一定要有園地，有了園丁去耕耘，才會變成新的花園，也許沒原本傳統的園地大，但有這樣的空間存在」，有了園地、園丁就會開花結果，如果柯文哲被判刑10年以上，他就是「關起來的園丁」，但還會有第二、第三個園丁，只要有田園在，就會有這一批花果，要回到只開藍花、綠花的空間不可能。