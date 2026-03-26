LINE發票管家正式推出「條碼桌布」功能，還和人氣插畫家合作，桌布支援自訂圖片與人氣插畫角色，並可自由調整條碼位置、尺寸與透明度，讓載具條碼與手機桌面自然融合，實用與設計感一次到位。事實上，為了方便在結帳時出示，許多人都會把「載具條碼」放在手機桌面上，讓桌布和條碼完美結合，既美觀又實用，過去更曾在Threads上造成轟動，這次LINE新功能登場，讓用戶免3分鐘就能製作專屬載具桌布，可說是非常實用。
LINE新功能上線！曾在Threads上爆紅「載具桌布」登場
LINE在發票管家中新增的「條碼桌布」功能，主打高度客製化，用戶可以自由選擇喜歡的圖片，或直接使用4位人氣插畫家設計的8款角色圖，並調整條碼的位置與大小。條碼樣式也分為「不透明」與「透明」兩種模式，前者附白底提升掃描辨識率，後者則能讓條碼與畫面融合，兼顧美觀效果。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，只要照著步驟操作，不用3分鐘就能設定好一款精美的載具桌布，還能選擇自己喜歡的圖片以及自行調整條碼位置，每個人都能按照習慣製作專屬桌布，以後結帳再也不用匆匆忙忙解鎖刷載具囉！
LINE也提醒，「條碼桌布」功能一定要先綁定手機條碼才能使用，若尚未綁定，請先在LINE發票管家內完成手機條碼綁定，才能順利產出帶有個人載具資訊的專屬桌布。
LINE發票管家「專屬條碼桌布DIY」步驟一次看
◼︎條碼在圖片「前方」：清晰又好掃
1.進入設定：點選LINE發票管家右上角的「設定齒輪符號」，進入「製作手機條碼桌布」。
2.選擇條碼在圖片前方或後方，建議讓條碼置於圖片前方，避免結帳時感應不良。
3.選擇底圖：可使用自己的私藏照片，或直接挑選這次合作的插畫家精美桌布。
4.細節調整：條碼的位置與尺寸皆可自由縮放與拖曳。
5.選擇「不透明」會帶有白底，最容易感應；選擇「透明」則能讓條碼完美壓在圖片上，質感滿分！
6.完成下載：按下確定後下載圖片，再到手機系統設定中將其設為桌布即可。
◼︎條碼在圖片「後方」：玩出時尚感
1.進入設定：點選LINE發票管家右上角的「設定齒輪符號」，進入「製作手機條碼桌布」。
2.選擇條碼在圖片前方或後方，建議讓條碼置於圖片後方，讓條碼成為背景的一部分。
3.選擇圖片：同樣可以選擇插畫家角色或使用個人照片。
4.創意編輯：在這裡，圖片與條碼都可以個別調整尺寸與位置，背景底色也可以自行選擇。
5.引領潮流：試試把條碼放大、放滿，用時下最流行的呈現方式，讓條碼變成極具設計感的「大背景布幕」，把你的手機桌面瞬間變得像潮流海報。
6.但要特別注意！完成前要確認條碼能完整顯示才能順利使用。
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LINE在發票管家中新增的「條碼桌布」功能，主打高度客製化，用戶可以自由選擇喜歡的圖片，或直接使用4位人氣插畫家設計的8款角色圖，並調整條碼的位置與大小。條碼樣式也分為「不透明」與「透明」兩種模式，前者附白底提升掃描辨識率，後者則能讓條碼與畫面融合，兼顧美觀效果。
LINE也提醒，「條碼桌布」功能一定要先綁定手機條碼才能使用，若尚未綁定，請先在LINE發票管家內完成手機條碼綁定，才能順利產出帶有個人載具資訊的專屬桌布。
◼︎條碼在圖片「前方」：清晰又好掃
1.進入設定：點選LINE發票管家右上角的「設定齒輪符號」，進入「製作手機條碼桌布」。
2.選擇條碼在圖片前方或後方，建議讓條碼置於圖片前方，避免結帳時感應不良。
3.選擇底圖：可使用自己的私藏照片，或直接挑選這次合作的插畫家精美桌布。
4.細節調整：條碼的位置與尺寸皆可自由縮放與拖曳。
5.選擇「不透明」會帶有白底，最容易感應；選擇「透明」則能讓條碼完美壓在圖片上，質感滿分！
6.完成下載：按下確定後下載圖片，再到手機系統設定中將其設為桌布即可。
1.進入設定：點選LINE發票管家右上角的「設定齒輪符號」，進入「製作手機條碼桌布」。
2.選擇條碼在圖片前方或後方，建議讓條碼置於圖片後方，讓條碼成為背景的一部分。
3.選擇圖片：同樣可以選擇插畫家角色或使用個人照片。
4.創意編輯：在這裡，圖片與條碼都可以個別調整尺寸與位置，背景底色也可以自行選擇。
5.引領潮流：試試把條碼放大、放滿，用時下最流行的呈現方式，讓條碼變成極具設計感的「大背景布幕」，把你的手機桌面瞬間變得像潮流海報。
6.但要特別注意！完成前要確認條碼能完整顯示才能順利使用。