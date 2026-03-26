全台千萬勞工權益大升級！勞動部於 25 日正式公告修正「勞工退休金條例施行細則」 。過去勞工申請退休金後若發現選錯請領方式，往往求助無門；新規特別增訂了「猶豫期」 ，並強化雇主法遵義務 。除部分條文於 8 月施行外 ，多數新制將於 3 月 27 日正式生效 。
重點一：領取方式有猶豫期！「月領改一次領」有機會反悔
針對部分勞工因不諳規定或誤選請領方式的痛點 ，本次修正提供了一次寶貴的調整機會 ：
重點二：勞工想「自提」雇主不得拒絕！不辦就開罰
過去部分雇主為節省行政作業而拒絕為勞工辦理自願提繳（自提）退休金，且無相關罰則督促 ：
為了保障過世勞工遺屬的請領權利，本次修正針對時效與保護力進行強化 ：
💡 專業提示： 勞動部特別提醒，若事業單位發生負責人變動，欠繳期間的前任負責人與現任負責人需連帶負起清償責任，確保勞工權益不受影響 。如有程序問題，勞工可撥打勞保局電話（02-2396-1266）進行諮詢 。
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針對部分勞工因不諳規定或誤選請領方式的痛點 ，本次修正提供了一次寶貴的調整機會 ：
- 變更權益：選擇請領「月退休金」者，在首次撥付入帳日起 30 日內，可申請變更為「一次退休金」 。
- 次數限制：此項變更機會以一次為限 。
- 背景原因：兼顧不諳選擇請領方式勞工之選擇權，確保老年經濟保障 。
過去部分雇主為節省行政作業而拒絕為勞工辦理自願提繳（自提）退休金，且無相關罰則督促 ：
- 雇主義務：雇主不得拒絕為勞工申報自願提繳退休金 。
- 補救機制：若雇主拒辦，勞工可直接向勞保局申報自提，雇主仍須負責後續代收繳納義務 。
- 生效日期：此項強化雇主法遵之規定（施行細則第 21 條）將自 8 月 1 日 起施行 。
為了保障過世勞工遺屬的請領權利，本次修正針對時效與保護力進行強化 ：
- 時效計算：若勞工過世時遺屬尚未成年，原本 10 年的請領時效，改自遺屬成年之日起算 。
- 債務保護：將退休金「不得讓與、抵銷、扣押」的保障範圍，擴大至勞工遺屬及指定請領人，確保領取權益不受影響 。
|核心重點
|主要內容
|生效日期
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完善自提機制
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雇主不得拒絕自提，違反者加徵滯納金
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115/08/01
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領取猶豫期
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月退休金入帳 30 日內可改一次領
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115/03/27
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強化雇主法遵
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新舊負責人連帶負退休金清償責任
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115/03/27
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保障遺屬權益
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延長未成年遺屬請領時效、強化債權保障
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115/03/27