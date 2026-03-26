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民眾黨創黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城、總統選舉政治獻金等案，北院今（26）日下午將進行宣判。柯文哲妻子陳佩琪24日赴日出席兒子柯傅堯東京大學博士畢業典禮，25日在臉書分享自己捧著柯文哲的照片，並與兒子的合照，「不管明天如何，我們全家永遠在一起」；對此，民進黨台北市議員洪健益直言，這是為了轉移大家對「赴日是否有跟『橘子』見面」的焦點。洪健益25日在《頭家來開講》中狠酸，陳佩琪講了柯文哲這麼多病，竟然還捧著照片去，不太吉利，「有病要看醫生」；洪指出，他不相信一個台大退休的醫生，會比民眾黨立委李貞秀還笨，不會用直播，一定要到日本拿著木框照片，一定有需要特別掩飾的目的。洪健益認為，大家只會討論陳佩琪拿這個框，「沒有人會去討論陳佩奇有沒有去見橘子，橘子合理懷疑還在日本，所以在這個部分，我是覺得他們是在轉移焦點」。針對民眾黨定今日下午5時在台大國際會議中心，由柯文哲及律師團召開記者會一事，洪健益直言，其實最擔心最害怕、既期待又怕受傷害的是民眾黨主席黃國昌，「他又希望柯文哲被當庭收押了，又擔心他當庭不收押，出來開記者會，所有的光芒風采又在柯文哲身上，所以黃國昌內心交戰啦」。洪健益表示，黃國昌知道自己沒有網路聲量了，要是柯文哲被收押，最高興的會是黃，「我的空間又來了、我的timing又到了，我又可以自由發揮了！」；洪健益最後表示，從頭到尾，陳佩琪在演，黃國昌也在演，甚至於連柯文哲從頭演到尾，「我是覺得夠了，台灣人的智商沒有這麼低」。