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前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被起訴和羈押禁見，其起訴書內容在社群平台上被大量轉發和議論，其中，政治工作者周軒今（26）日就發現一段徐春鶯在看到現立法院長、前國民黨主席江啟臣和香港社運人士黃之鋒的合照後，質疑「國民黨沒有真正要（和中國）統一」的內容，讓網友看了直呼：「某黨拿錢不辦事被發現了」、「兩邊騙兩邊賺，真是個好生意耶」、「這年頭起訴書真好看」、「統一是一門生意」等。根據周軒發出的內容，徐春鶯起訴書中提及「徐〇鶯、楊〇濤認國民黨欺騙中共、陸配選票」，而相關對話更談到：徐〇鶯傳送國民黨立院黨團書記長江〇臣、議員徐〇庭與黃〇峰、朱〇迪、岑〇見面照片；稱「真是你濃我濃！」、「內部訊息」、「國民黨從來就沒有真正的要統一」、「都是騙北京的」；楊〇濤稱「這個黨也沒救了」、「我懂你，你也懂我」。而徐春鶯提到的照片，就是江啟臣當時發在臉書上的和黃之鋒、朱凱迪的合照，該貼文還寫道：「肯定黃之鋒與朱凱迪議員強調並非港獨的訴求，也理解港人對爭取普選的期望，我們支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港」，以及「我在會面中強調，中華民國是主權國家，我們有自己的主體性，堅持兩岸和平對話是我們最基本的態度，我們所做的，是進一步追求高品質的民主，作為香港及大陸地區的民主榜樣，促進良性互動與漸進轉型」等。事實上，江啟臣在國民黨內的偏親美路線眾所皆知，他在2020-2021年擔任黨主席的期間，就曾多次重申「親美和陸」的立場，他也曾表示，只要華盛頓與北京之間並非全然敵對，在增進與美國關係的同時，也可以改善兩岸關係，兩者概念並不衝突，而過去美國政府鼓勵兩岸對話，也就是這個道理。