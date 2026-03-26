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台灣邁入超高齡社會，民眾照顧長者承受巨大身心壓力，可能也無法在職場工作，民進黨立委林月琴今（26）日指出，根據調查，有逾6成勞工曾因照顧壓力考慮離職，要求勞動部、衛生福利部5月1日提出長照安排假試辦計畫。洪申翰表示，都願意正向討論，但必須視長照3.0上路後，再進行一輪必要性與可行性評估，掌握需求再進行思考。立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部長石崇良及勞動部長洪申翰就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。林月琴質詢指出，根據勞動部114年調查，高達76.2%的勞工表示即便無薪也需要長照安排假，也有超過6成勞工因長期照顧壓力曾考慮離職，這數據是否足夠支持政府推動長照安排假。林月琴進一步指出，若以目前每年約2至3萬名首次進入長照體系的家庭作為試辦對象，推估制度成本約新台幣9至10億元，相較於勞工離職造成的人力與社會成本，應屬勞動部可承擔範圍。她認為先以「新手長照假」作為起點，不僅能降低家庭壓力，也有助穩定勞動市場。勞動部長洪申翰對此回應，勞動部已與衛福部持續討論，未來將在長照3.0的成果基礎上評估長照安排假的必要性與可行性。洪申翰說，其實是希望這個議題可以正向討論，所以這裡面第一個還是要先經過需求評估，就是說到底有多少，包括有多少人需要，然後哪些情境需要，那需要的這個時間長短大概多少，這才有辦法進入到底經費上面的思考，那基本的思考、經費的尺度也會去思考說那不同的財源的適配性。至於長照安排假的薪資津貼，洪申翰說，因為育嬰留職停薪津貼是就業保險法定給付，是由社會保險來處理留停津貼，但各別的假不是就保法定給付項目，如果要把長照修進去，就還要檢討就保費率問題。洪申翰再次強調，可以正向來做討論，但也仍要從需求、理解來評估執行。林月琴指出，台灣進入超高齡社會，加上晚婚、少子女化，夾心世代是存在的，如果不解決照顧不離職這塊，永遠無解，缺工問題也會一直存在，調查顯示，目前已有近4成事業單位支持此假別，不支持的比率顯著下降，只看政府要不要做，是否能在5月1日提出長照安排假的試辦計畫。