我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天《回到那一天》演唱會將於4月底重返北京鳥巢，同時有加碼升級版。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

五月天再創演唱會神話！為了紀念成軍25週年，相信音樂在臉書公布，五月天將帶著全新升級的《5525+2 回到那一天》巡迴演唱會，迎來極具歷史意義的第10 度攻佔北京鳥巢國家體育場。這次一口氣宣布從4月30日起，將連唱12場，預計達成在鳥巢開唱55場的里程碑。在北京站無限延伸版，五月天將舞台規格與硬體設備推向全新境界，推出三大升級亮點，準備給歌迷從寒武紀到侏羅紀再新世紀的時空震撼，在鳥巢挑戰使用橫向台，讓視角更寬廣，拉近與全場五迷的距離。此外，為呼應時空旅行的主題，演唱會也會有巨型恐龍登場，視覺張力直接拉滿，另外還有屢獲國際設計大獎的舞球技術，將為12晚鳥巢之夜增添更多奇幻色彩與沉浸式體驗。從最初的5個憨人到現在的亞洲天團，五月天以音樂陪伴無數歌迷走過青春歲月。相信音樂在貼文中指出，「5525+2」的無限時間線，交織著台上台下的故事，「五月的天就是要有五月天」，期盼帶著12萬分期待的歌迷們能再次「倔鳥歸巢」，在鳥巢乾杯相聚。