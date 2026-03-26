五月天再創演唱會神話！為了紀念成軍25週年，相信音樂在臉書公布，五月天將帶著全新升級的《5525+2 回到那一天》巡迴演唱會，迎來極具歷史意義的第10 度攻佔北京鳥巢國家體育場。這次一口氣宣布從4月30日起，將連唱12場，預計達成在鳥巢開唱55場的里程碑。
視覺與舞台全面進化！首創鳥巢橫向台加碼巨型恐龍
在北京站無限延伸版，五月天將舞台規格與硬體設備推向全新境界，推出三大升級亮點，準備給歌迷從寒武紀到侏羅紀再新世紀的時空震撼，在鳥巢挑戰使用橫向台，讓視角更寬廣，拉近與全場五迷的距離。
此外，為呼應時空旅行的主題，演唱會也會有巨型恐龍登場，視覺張力直接拉滿，另外還有屢獲國際設計大獎的舞球技術，將為12晚鳥巢之夜增添更多奇幻色彩與沉浸式體驗。
5個憨人的25年音樂路！12場次全公開
從最初的5個憨人到現在的亞洲天團，五月天以音樂陪伴無數歌迷走過青春歲月。相信音樂在貼文中指出，「5525+2」的無限時間線，交織著台上台下的故事，「五月的天就是要有五月天」，期盼帶著12萬分期待的歌迷們能再次「倔鳥歸巢」，在鳥巢乾杯相聚。
【五月天 2026 [ #5525+2 回到那一天 ] 北京站 · 無限延伸版 演出資訊】
演出場地： 北京國家體育場（鳥巢）
演出場次（共計12場）：
第一週： 2026 / 4 / 30 (四)、5 / 1 (五)、5 / 2 (六)、5 / 3 (日)
第二週： 2026 / 5 / 8 (五)、5 / 9 (六)、5 / 10 (日)、5 / 11 (一)
第三週： 2026 / 5 / 15 (五)、5 / 16 (六)、5 / 17 (日)、5 / 18 (一)
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在北京站無限延伸版，五月天將舞台規格與硬體設備推向全新境界，推出三大升級亮點，準備給歌迷從寒武紀到侏羅紀再新世紀的時空震撼，在鳥巢挑戰使用橫向台，讓視角更寬廣，拉近與全場五迷的距離。
此外，為呼應時空旅行的主題，演唱會也會有巨型恐龍登場，視覺張力直接拉滿，另外還有屢獲國際設計大獎的舞球技術，將為12晚鳥巢之夜增添更多奇幻色彩與沉浸式體驗。
5個憨人的25年音樂路！12場次全公開
從最初的5個憨人到現在的亞洲天團，五月天以音樂陪伴無數歌迷走過青春歲月。相信音樂在貼文中指出，「5525+2」的無限時間線，交織著台上台下的故事，「五月的天就是要有五月天」，期盼帶著12萬分期待的歌迷們能再次「倔鳥歸巢」，在鳥巢乾杯相聚。
【五月天 2026 [ #5525+2 回到那一天 ] 北京站 · 無限延伸版 演出資訊】
演出場地： 北京國家體育場（鳥巢）
演出場次（共計12場）：
第一週： 2026 / 4 / 30 (四)、5 / 1 (五)、5 / 2 (六)、5 / 3 (日)
第二週： 2026 / 5 / 8 (五)、5 / 9 (六)、5 / 10 (日)、5 / 11 (一)
第三週： 2026 / 5 / 15 (五)、5 / 16 (六)、5 / 17 (日)、5 / 18 (一)