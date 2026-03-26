我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲被4位致命證人直殺！黃帝穎：難逃10年以上徒刑貪污重罪

民眾黨創黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城、總統選舉政治獻金等案，北院今（26）日下午將進行宣判。對此，律師林智群段言，若判15年以上其實很正常，其實也不能怪律師」。林智群日前在臉書發文表示，柯文哲涉及的京華城案，如果判15年以下，柯文哲花大錢請3位律師，就算有幫上忙，但如果判15年以上，其實也不能怪律師，「當事人在法庭暴走那麼多次，在法庭外面大鳴大放，律師是拉都拉不住」。律師黃帝穎也在臉書指出，柯文哲被4位致命證人直殺3大罪名，難逃10年以上徒刑貪污重罪，鼎越開發董事長朱亞虎認罪行賄柯文哲，並轉作污點證人，一審均處於認罪狀態，實務上，近10年所有貪污案件，只要有污點證人認罪行賄，收賄官員均判有罪，無一例外。黃帝穎續指，柯文哲的副市長彭振聲認罪圖利，一審作證指出柯文哲「便當會」後，曾下紙條詢問結論，而都發局相關說帖早已載明「可能涉及圖利問題」，但京華城案最終亦由柯文哲親自決行，彭振聲證詞直殺柯文哲明知存在圖利的前提下，仍要求加速行政流程，且柯最終拍板定案，「柯文哲被自己的副市長指證圖利犯罪事實，難逃處5年以上徒刑」。黃帝穎表示，基隆市副市長、民眾黨創黨元老邱佩琳出庭證稱，2022年7月曾替基隆市長謝國樑轉交母親企業捐贈的200萬元現金給柯文哲，證明柯私帳紀錄中的「200」確為萬元現金，公益侵占罪處1年以上7年以下徒刑，而謝國樑及邱佩琳的證詞不僅揭開柯文哲侵佔民眾黨政治獻金200萬元的事實，更凸顯同檔案中記載數字單位均為萬元，「小沈1500」絕非柯文哲詭辯的時間，法官都看在眼裡。