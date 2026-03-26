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▲徐韻翔具備公共衛生背景，同時擁有ESG企業永續管理師證照，是台灣少數橫跨新聞專業與永續領域的代表人物。（圖／取自徐韻翔臉書）

▲新竹市大庄國小近日舉辦「跨界美學實踐教室」系列課程，邀請知名主播徐韻翔以「聲音的力量」為題走進校園，帶領學童化身「永續小主播」，從生活中認識ESG概念。（圖／取自徐韻翔臉書）

為推動永續教育向下扎根，新竹市大庄國小近日舉辦「跨界美學實踐教室」系列課程，結合媒體體驗與環境教育，邀請知名主播徐韻翔以「聲音的力量」為題走進校園，帶領學童化身「永續小主播」，從生活中認識ESG概念，現場氣氛熱絡。徐韻翔具備公共衛生背景，同時擁有ESG企業永續管理師證照，是台灣少數橫跨新聞專業與永續領域的代表人物，她在課堂中分享，「每一次新聞播報，都是一種社會責任的倡議」，強調媒體傳播力能成為推動永續的重要力量。活動中，她親自示範新聞播報技巧，並設計「永續小主播」分組挑戰，讓學生從觀察、整理到表達，實際體驗新聞工作流程。孩子們輪番上台，以「減少塑膠使用」、「保護水資源」等主題進行報導，展現創意與自信。值得一提的是，徐韻翔此行特別致贈由「台灣永續之父」簡又新所著《又新永續》一書給校方與學童。她表示，自己正是從簡又新手中取得永續管理師證照，如今將代表台灣永續理念的重要著作帶入校園，別具傳承意義，也盼讓孩子從小建立正確觀念。徐韻翔表示，希望透過實際體驗讓孩子理解，永續不是口號，而是從每天生活做起，「一杯茶、一個小行動，都可能改變世界」。她也期許學童未來不只是資訊接收者，更能成為傳遞正確價值的「永續小主播」。此外，本次課程也結合在地品牌「河堤上的貓」茶飲文化，以「從一杯茶認識永續」為主軸，透過茶葉從土地、水源到生活的歷程，引導學生理解環境與日常選擇的關聯。徐韻翔更以淺顯方式將ESG轉化為「愛地球、愛他人、守規則」，讓孩子思考日常行為對環境的影響。整體課程串聯「土地的溫度」、「聲音的力量」與「生活的永續」三大主題，並搭配原創動畫《咪嗚的永續小冒險》，讓抽象議題變得具體、生動，提升學習共鳴。此次跨界結合媒體、文化與環境教育的行動，不僅為校園注入創新能量，也讓永續理念在下一代心中悄然萌芽。