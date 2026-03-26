我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選將於年底登場，對岸不斷從內部滲透，加強促進統一力道，國民黨方面，不僅爆出7名立委去年悄悄赴中「接旨」；民眾黨部分，中配徐春鶯遭新北地檢署起訴，被指控長期與中國對岸組織接觸、回報台灣政情，引發政壇熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚貼出國民黨當年的總統大選文宣，「不接受中共威脅、不屈服中共文攻武嚇」，反遭網友狠酸：「是KMT變了！」「人狠話不多、圖好字可少。」黃暐瀚直言，有時文章字寫多了，網友還不見得有時間看，直接貼出兩張總統大選文宣，分別為1996年參選人李登輝，以及2008年參選人馬英九的主張，就知道過去國民黨是怎麼贏的？黃暐瀚指出，不接受中共威脅、不屈服中共文攻武嚇、捍衛「中華民國主權」、堅決反對「反分裂國家法」、堅決主張台灣的前途必須由台灣人民自己決定！他還溫馨提醒，這2次，國民黨都贏。貼文一出，立刻引來網友留言回覆「說認真如果不是國民黨舔成這樣，我本來根本也沒在管政治的」、「把圖片和名字遮起來，某群體肯定會酸：又是抗中保台，民進黨整天只會抗中保台」、「把名字遮起來，小草一定會痛罵：這是哪來的青鳥」、「KMT支持者群組禁止提到反共，令人憂心」、「話說現在的KMT已經不把反共當成文宣內容了」、「不是暐瀚變了，是KMT變了」。