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美國與伊朗戰爭持續，美國的高階軍方官員正評估準備動用陸軍第82空降師約3000人的戰鬥旅部隊人員奪取伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島這一菁英部隊能在18小時內完成部署、直接空降進入戰場，若進行作戰可能達到何種成效？美國戰略專家也詳細解析。根據福斯新聞報導，一名軍事分析人士警告稱，如果伊朗的精銳部隊及其代理武裝分子轉為在該地區採取游擊式的打帶跑（hit-and-run）戰術，伊朗可能會大幅增加美軍傷亡。來自華盛頓近東政策研究所的艾森斯塔特（Michael Eisenstadt）是美國前陸軍軍官，他分析，「伊朗軍隊中擁有規模龐大的步兵部隊，其戰力相當於第82空降師的旅級戰鬥隊。」他認為，「第82空降師的兵力不足以對伊朗造成重大傷害，但其規模足以成為伊朗打擊的目標，這將使伊朗能夠大幅增加美軍傷亡」；他還表示「可以想想1991年海灣戰爭（Gulf War）後的情況，當時我們在一場非常成功的戰爭後，仍不得不對伊拉克進行長達十年的遏制。」第82空降師部隊預計將包括該師指揮官泰格邁耶少將（Maj. Gen. Brandon R. Tegtmeier）、司令部參謀人員，以及該師「即時反應部隊（Immediate Response Force）的步兵營。官員同時指出，最終派遣的總兵力仍可能有所調整。艾森斯塔特表示，此次新一輪部署目的在增加對伊朗的壓力，因為美國正推動由總統川普（Donald Trump）提出的新停火條件。他說，「這次部署目標在對伊朗形成籌碼，迫使其接受美國提出的停火條款。如果伊朗拒絕這些條件，也將為美國提供軍事選項。」他表示，在這種情況下，第82空降師可能與海軍陸戰隊遠征部隊（MEU）共同執行行動，奪取並守住特定地區，包括距離伊朗波斯灣沿岸約20英里的哈爾克島。艾森斯塔特表示，第82空降師的旅級戰鬥隊可與第11與第31海軍陸戰隊遠征部隊（MEUs）協同作戰，或獨立行動，以奪取並守住地區，例如哈爾克島。「可透過剝奪伊朗出口石油的能力來對其形成壓力，並有助於以對美國有利的條件結束戰爭。」不過他警告，「這其中也存在風險，因為伊朗本土部隊可能會對哈爾克島進行炮擊，同樣會對駐紮在那裡的美軍造成傷亡。」福斯提到，第82空降師是美軍最主要的快速反應部隊之一，專門訓練在敵對或爭議地區空降，以奪取關鍵地面戰優勢與機場。另據Axios報導，該師部分單位近日也在聯合戰備訓練中心（Joint Readiness Training Center）進行訓練，加強滲透、監視、作戰與補給技能。